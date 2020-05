Dr Fauci Memberi Kesaksian di depan Senat AS tentang Pandemi

Dr. Anthony Fauci, National Institute of Allergy and Infectious Diseases director.jpg

IslamTimes - Anthony Fauci, pakar penyakit menular terkemuka di negara itu, akan memberikan kesaksian di hadapan komite Senat Selasa (12/5), penampilan pertamanya di depan Kongres sejak Maret. Fauci akan muncul bersama Dr. Robert Redfield, direktur Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC), dan pejabat lainnya untuk membahas pembukaan kembali ekonomi di tengah pandemi coronavirus.

Senator Lamar Alexander, ketua Komite Senat Kesehatan, Pendidikan, Perburuhan dan Pensiun (HELP), mengumumkan hari Minggu (10/5) bahwa sidang komite akan berlangsung melalui konferensi video."Setelah berkonsultasi dengan Dr. Fauci, dan dengan sangat hati-hati untuk saksi, senator, dan staf kami, keempat saksi Administrasi akan muncul melalui konferensi video karena keadaan yang tidak biasa ini," kata Alexander dalam sebuah pernyataan. Komisaris Administrasi Makanan dan Obat-obatan Stephen Hahn dan Asisten Sekretaris untuk Kesehatan Brett Giroir juga akan muncul pada sidang virtual.Fauci dijadwalkan untuk bersaksi meski masuk ke "karantina yang dimodifikasi" setelah paparan dengan staf Gedung Putih yang dites positif terkena virus. Fauci mengatakan kepada CBS News bahwa dia "berisiko rendah" berdasarkan jenis paparan yang dia miliki kepada staf dan dikarantina karena terlalu hati-hati.Kesaksiannya di hadapan Senat datang setelah pemerintahan Trump menghalanginya untuk tampil di depan komite DPR untuk membahas pengeluaran untuk pengujian virus corona. Presiden Trump mengatakan kepada wartawan pekan lalu bahwa dia tidak ingin para pejabat tampil di hadapan Dewan Demokrat, yang memegang mayoritas."Rumah itu diatur," kata Tuan Trump. "Rumah itu sekelompok pembenci Trump."Kantor Urusan Legislatif Gedung Putih mengirim memo kepada semua direktur staf komite DPR dan Senat pekan lalu yang melarang semua anggota Satuan Tugas Coronavirus Gedung Putih muncul di hadapan komite kongres tanpa izin kepala staf Mark Meadows."Untuk departemen tanggapan utama, termasuk HHS, DHS, dan Negara, untuk melestarikan sumber daya di seluruh departemen, tidak lebih dari satu sidang terkait COVID harus disepakati dengan komite utama House of Senate dan komite pengesahan dan alokasi subkomite di bulan ini. Mei, dengan total seluruhnya tidak lebih dari empat sidang dengar pendapat terkait COVID," kata memo itu.Sekretaris pers Gedung Putih Kayleigh McEnany mengatakan awal bulan ini bahwa Fauci tidak akan bersaksi di hadapan Komite Alokasi DPR karena Meadows diberitahu bahwa persidangan akan tentang pendanaan untuk Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan, yang katanya akan "agak aneh". untuk Fauci, yang bekerja untuk National Institutes of Health. Dia berargumen bahwa "menggelikan" mengatakan Fauci dihalangi untuk bersaksi.Kesaksian Fauci muncul ketika beberapa negara mulai melonggarkan pembatasan terkait coronavirus, meskipun para pakar kesehatan tetap khawatir tentang gelombang kedua coronavirus. Dampak ekonomi dari pandemi telah menghancurkan, dengan tingkat pengangguran naik menjadi 14,7% pada bulan April, level tertinggi sejak Depresi Hebat.[IT/r]