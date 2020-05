Zarif: Ilmuwan Iran Akan Segera Pulang Jika Diuji Negatif COVID-19

IslamTimes- Dia mencatat bahwa Kementerian Luar Negeri Iran telah bekerja keras untuk membuka jalan bagi kembalinya ilmuwan ke negara itu dan semua tindakan yang diperlukan telah diambil dalam hal ini.

Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif mengatakan seorang ilmuwan Iran, yang ditahan di AS dengan dengan tuduhan tidak berdasar, telah dibebaskan dan akan kembali ke negara itu jika dites negatif virus korona."Dia bebas," kata Zarif kepada wartawan pada hari Senin setelah mengambil bagian dalam sesi Komite Parlemen Iran tentang Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri, menambahkan, "Sirous Asgari telah dibebaskan dari tuduhannya dan jika dia dites negatif untuk COVID-19, dia bisa kembali ke negara itu pada penerbangan pertama. "Dia mencatat bahwa Kementerian Luar Negeri Iran telah bekerja keras untuk membuka jalan bagi kembalinya ilmuwan ke negara itu dan semua tindakan yang diperlukan telah diambil dalam hal ini.Asgari, seorang profesor ilmu material di Universitas Teknologi Sharif, ditangkap di Amerika Serikat pada pertengahan 2017. Saat itu, FBI menuduh ilmuwan telah berbagi informasi tentang proyek yang telah ia lakukan pada cuti panjang di AS lima tahun sebelumnya dengan murid-muridnya.Otoritas hukum AS kemudian menuduhnya menahan informasi dalam proses aplikasi visa, menghindari sanksi, dan mentransfer teknologi ke Iran.Asgari telah berulang kali memohon pembebasannya sejak Maret, mengeluh tentang kondisi penahanan yang tidak bersih dan kepadatan di fasilitas Louisiana, tempat ia ditahan.(IT/TGM)