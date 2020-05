Kementerian Kesehatan Iran: AS Memegang Rekor Dunia Di Bidang Kebohongan 

IslamTimes- Pejabat itu mencatat bahwa dalam keadaan di mana ribuan orang kehilangan nyawa mereka di seluruh dunia karena pandemi coronavirus setiap hari, membuat negara di bawah sanksi "tidak memiliki pembenaran."

Kementerian Kesehatan Iran telah secara bulat menolak klaim AS bahwa mereka telah memungkinkan pembentukan saluran bebas sanksi untuk transfer obat ke Republik Islam Iran."AS memegang rekor dunia dalam kebohongan," Wakil Menteri Kesehatan Iran Alireza Raisi mengatakan pada konferensi pers melalui tautan video, Senin. "Klaim mereka tentang keberadaan saluran untuk mentransfer barang obat adalah palsu," tambahnya.Pejabat itu mencatat bahwa dalam keadaan di mana ribuan orang kehilangan nyawa mereka di seluruh dunia karena pandemi coronavirus setiap hari, membuat negara di bawah sanksi "tidak memiliki pembenaran."Iran telah memenangkan kasus melawan AS di Mahkamah Internasional yang mewajibkan Washington untuk membebaskan makanan dan obat-obatan dari sanksi yang diterapkan kembali secara tidak sah dan sepihak pada tahun 2018. Pemerintah AS menuduh bahwa Iran berhasil menemukan jalur untuk menghindari sanksi sanksi tersebut, sebuah klaim yang ditolak keras oleh Teheran.(IT/TGM)