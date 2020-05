Analis Amerika: Diplomasi Dengan AS Adalah Buang-buang Waktu 

IslamTimes- AS telah mengabaikan pada beberapa perjanjian internasional di bawah pemerintahannya saat ini yang dipimpin oleh Presiden Donald Trump. Kesepakatan yang ditinggalkan termasuk perjanjian nuklir 2015 antara Iran dan kekuatan dunia.

Kesimpulan dari perjanjian dengan pemerintah AS, khususnya dengan pemerintahan Donald Trump, selalu tidak berhasil karena segala bentuk diplomasi dengan Washington adalah "buang-buang waktu," kata seorang analis Amerika.Stephen Lendman, seorang penulis dan komentator politik di Chicago, membuat pernyataan dalam sebuah wawancara telepon dengan Press TV pada hari Selasa, ketika mengomentari pernyataan Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif bahwa tidak ada pembicaraan yang sedang berlangsung antara Teheran dan Washington karena Amerika Serikat telah membuktikan untuk menjadi mitra negosiasi yang tidak dapat dipercaya."Amerika membuktikan bahwa seseorang tidak dapat mengandalkan hasil pembicaraan dengan mereka," kata Zarif kepada kantor berita Republik Islam Iran Broadcasting, IRIB News, menambahkan bahwa, "Hampir seluruh dunia telah sampai pada kesimpulan ini bahwa jika harus mencari negosiasi dengan AS, Washington dapat mengabaikan perjanjian berikutnya kapan saja. "AS telah mengabaikan pada beberapa perjanjian internasional di bawah pemerintahannya saat ini yang dipimpin oleh Presiden Donald Trump. Kesepakatan yang ditinggalkan termasuk perjanjian nuklir 2015 antara Iran dan kekuatan dunia.Washington keluar dari kesepakatan bersejarah pada Mei 2018 dan mulai memperkuat sanksi yang telah dicabutnya. Kedua langkah itu menentang resolusi Dewan Keamanan PBB yang telah menyetujui perjanjian tersebut, yang secara resmi dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Gabungan (JCPOA).Washington telah menolak untuk meringankan larangan tersebut meskipun ada seruan internasional untuk mengurangi pembatasan karena seluruh dunia sedang sibuk memerangi pandemi virus corona.(IT/TGM)