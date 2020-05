Ulyanov: Embargo Senjata As Terhadap Iran Akan Berakhir Pada Oktober 

IslamTimes- AS berusaha dengan segala cara untuk memperpanjang sanksi-sanksi ini, ia menambahkan, mengatakan bahwa tidak ada alasan untuk merevisi ketentuan yang berkaitan dengan kesepakatan nuklir Iran yang dikenal sebagai JCPOA dan Resolusi 2231 Dewan Keamanan PBB.

Perwakilan Tetap Rusia untuk PBB Mikhail Ulyanov mengatakan, pembatasan pasokan 7 kategori senjata ke Iran akan berakhir pada 18 Oktober.Dalam sebuah tweet pada hari Senin, Ulyanov menulis bahwa pengiriman tank, kendaraan tempur lapis baja, sistem artileri, pesawat terbang, helikopter, kapal, dan rudal ke Iran belum dilarang tetapi harus dilakukan dengan persetujuan Dewan Keamanan PBB.AS berusaha dengan segala cara untuk memperpanjang sanksi-sanksi ini, ia menambahkan, mengatakan bahwa tidak ada alasan untuk merevisi ketentuan yang berkaitan dengan kesepakatan nuklir Iran yang dikenal sebagai JCPOA dan Resolusi 2231 Dewan Keamanan PBB.Diperkirakan akan ada perdebatan sengit di Dewan Keamanan PBB, ungkapnya.Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengklaim bahwa AS tidak akan mengizinkan Iran membeli senjata konvensional setelah sanksi PBB berakhir pada Oktober.Pompeo berencana untuk mengajukan ketentuan dalam perjanjian nuklir Iran, yang dikeluarkan oleh pemerintahan Trump pada tahun 2018, dalam upaya untuk memperpanjang embargo senjata terhadap Iran atau menerapkan kembali sanksi PBB (PBB) yang lebih keras, New York Times melaporkan.Dia juga meminta Dewan Keamanan PBB untuk memperpanjang embargo senjata Iran dengan alasan mencegah perlombaan senjata baru di Timur Tengah.(IT/TGM)