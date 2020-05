Fauci Memperingatkan Senat AS bahwa Mengurangi Pembatasan Virus Akan Beresiko pada Kehidupan

Dr. Anthony Fauci, National Institute of Allergy and Infectious Diseases director.jpg

IslamTimes - Pakar penyakit menular terkemuka AS Anthony Fauci memperingatkan Kongres pada hari Selasa (12/5) bahwa bergerak terlalu cepat untuk mengurangi pembatasan pada bisnis dan kehidupan sosial akan membahayakan nyawa dari pandemi coronavirus dan menghambat pemulihan ekonomi, New York Times melaporkan.

Dengar pendapat Fauci di hadapan komite Senat AS dijadwalkan akan dimulai pukul 10 ET (1400 GMT). Koran itu mengatakan dia memperingatkan negara bagian AS agar tidak maju terus tanpa pedoman administrasi pertemuan pertama selama 14 hari untuk kasus-kasus yang menurun.Direktur Institut Nasional Alergi dan Penyakit Menular, Fauci menulis dalam email ke reporter Times: "Jika kita melewati pos pemeriksaan ... kita berisiko bahaya beberapa wabah di seluruh negeri. Ini tidak hanya akan menghasilkan penderitaan dan kematian yang tidak perlu, tetapi juga akan membuat kita kembali pada upaya kita untuk kembali nol. ”Lainnya yang bersaksi termasuk Direktur Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS Robert Redfield, Asisten Sekretaris untuk Kesehatan Brett Giroir dan Komisaris Administrasi Makanan dan Obat-obatan Stephen Hahn. Masing-masing akan bersaksi dari jarak jauh.Presiden Republik Donald Trump, yang sebelumnya menjadikan kekuatan ekonomi sebagai pusat perhatiannya dalam pemilihan ulang November, telah mendorong negara-negara untuk membuka kembali bisnis yang dianggap tidak penting di tengah pandemi.Pemerintahannya sebagian besar menyerahkannya kepada negara untuk memutuskan apakah dan bagaimana cara membuka kembali. Gubernur negara bagian mengambil berbagai pendekatan, dengan semakin banyak pembatasan ketat diberlakukan untuk memperlambat wabah, bahkan ketika jajak pendapat menunjukkan sebagian besar orang Amerika khawatir tentang pembukaan kembali terlalu cepat.Pemimpin Senat Demokrat Chuck Schumer, mengatakan kepada MSNBC pada hari Senin: "Dr. Fauci akan memiliki kesempatan untuk bersaksi untuk pertama kalinya dengan Donald Trump tidak mengintai di bahunya. "Schumer mendesak Fauci: “Katakan yang sebenarnya. Itu kewajiban Anda sebagai pejabat administrasi dan sebagai orang Amerika." Fauci telah mengambil bagian dalam briefing gugus tugas Gedung Putih yang dipimpin oleh Trump, mengoordinasikan respons Washington terhadap virus korona.Fauci muncul pada hari Selasa di komite Senat yang dikontrol Republik setelah Gedung Putih memblokir ahli penyakit menular berusia 79 tahun dari bersaksi ke panel Dewan Perwakilan Rakyat yang dikontrol Demokrat, menyebutnya "kontraproduktif."Fauci, Redfield dan Hahn telah mengambil langkah karantina sendiri setelah melakukan kontak dengan seseorang yang dites positif terkena virus, yang menyebabkan penyakit pernapasan yang sangat menular, COVID-19.Ketua Komite Senat Kesehatan, Pendidikan, Perburuhan dan Pensiun Lamar Alexander juga melakukan karantina mandiri di negara bagiannya, Tennessee selama 14 hari setelah seorang anggota stafnya dinyatakan positif. Alexander akan memimpin sidang secara virtual, kantornya mengatakan pada hari Minggu.Penutupan bisnis untuk memerangi penyebaran virus corona telah menyebabkan PHK massal terhadap pekerja, memicu gangguan ekonomi terbesar ke Amerika Serikat sejak Depresi Hebat hampir seabad lalu.Tetapi Trump dan gugus tugasnya menghadapi pertanyaan tentang bagaimana para pekerja AS akan tetap aman, terutama setelah dua pembantu Gedung Putih dinyatakan positif terkena virus.Sejauh ini, virus corona telah menewaskan lebih dari 80.000 orang di Amerika Serikat, angka kematian tertinggi di negara mana pun. Beberapa ahli mengatakan pengujian untuk virus di sebagian besar negara terus gagal dari apa yang diperlukan untuk membuka kembali dengan aman.Demokrat Senat, termasuk Patty Murray, anggota senior partainya di komite kesehatan Senat, meminta Trump untuk mengalokasikan pendanaan $ 25 miliar untuk meningkatkan pengujian.Ketua DPR Nancy Pelosi diharapkan mengungkap RUU respons koronavirus, mungkin minggu ini, yang kemungkinan akan memberikan lebih banyak uang untuk pengujian, bantuan pemerintah negara bagian dan lokal baru dan putaran pembayaran langsung lainnya untuk membantu orang memenuhi biaya hidup sehari-hari.Kongres telah memberikan triliunan dolar bantuan darurat. Senat Republik, beberapa di antaranya telah menyatakan keraguan tentang perlunya lebih banyak bantuan federal, dijadwalkan bertemu dengan Trump di Gedung Putih pada hari Selasa (12/5).[IT/r]