Kepala anti-ISIS AS: Tujuannya di Suriah adalah Untuk Menciptakan 'Rawa' untuk Rusia, Bukan Memerangi Terorisme.

US military patrol vehicle is parked on the road from Raqqa to Al-Hasakah, Syria.jpg

IslamTimes - James Jeffrey, utusan khusus AS untuk Suriah dan mengalahkan Negara Islam, telah membuat pengakuan yang jujur ​​tentang bagaimana dia melihat pekerjaannya dan pasukan AS di sana: untuk menciptakan Vietnam atau Afghanistan baru untuk Moskow.

"Kehadiran militer kami, walaupun kecil, penting untuk perhitungan keseluruhan. Jadi kami mendesak Kongres, rakyat Amerika, presiden untuk tetap mempertahankan pasukan ini, tetapi sekali lagi ini bukan Afghanistan, ini bukan Vietnam, ini bukan Vietnam, ini bukan sebuah rawa," kata Jeffrey pada hari Selasa (12/5), selama acara video yang dipandu oleh Institut Hudson.Pekerjaan saya adalah membuatnya menjadi rawa bagi Rusia.Ditanya mengapa publik Amerika harus mentolerir keterlibatan AS di Suriah, Utusan Khusus James Jeffrey menunjukkan jejak kecil AS dalam perang melawan ISIS. "Ini bukan Afghanistan. Ini bukan Vietnam. Ini bukan rawa. Tugas saya adalah menjadikannya rawa bagi Rusia."- Jared Szuba (@JM_Szuba) 12 Mei 2020Kedatangan pasukan ekspedisi Rusia pada akhir 2015, menyusul undangan dari Damaskus, mengubah gelombang perang di Suriah. Dengan bantuan mereka, pasukan pemerintah menggulung kembali teroris Negara Islam (IS, sebelumnya ISIS) dan militan lainnya, termasuk afiliasi Al-Qaeda, di berbagai lini - dan membatalkan rencana AS untuk perubahan rezim di Damaskus.Jeffrey dengan enggan mengakui bahwa militer Rusia telah berhasil di Suriah, tetapi berpendapat "mereka tidak memiliki jalan keluar politik dari masalah mereka dengan Presiden Suriah Bashar Assad, dan AS bertujuan untuk menawarkan "jalan ke depan" melalui PBB - mungkin merujuk pada Resolusi 2254 bahwa Washington telah lama menafsirkan sebagai "Assad harus pergi."[IT/r]