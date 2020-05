Iran Bersumpah Untuk Menanggapi Dengan Keras Setiap Langkah Militer AS

IslamTimes- Kazem Jalali mengatakan dalam sebuah wawancara dengan kantor berita Sputnik pada hari Rabu bahwa dengan memveto resolusi kongres, Trump mengikuti dua tujuan, yaitu untuk mengamankan kemenangan dalam pemilihan presiden berikutnya dan untuk memiliki kekuasaan yang bebas untuk meluncurkan agresi militer terhadap Iran.

Iran akan memberikan respons keras terhadap setiap langkah militer yang mungkin dilakukan oleh presiden AS, utusan Iran ke Rusia mengatakan, setelah Donald Trump memveto resolusi kongres yang berusaha membatasi kekuasaannya untuk melancarkan operasi militer terhadap Teheran tanpa persetujuan kongres.Kazem Jalali mengatakan dalam sebuah wawancara dengan kantor berita Sputnik pada hari Rabu bahwa dengan memveto resolusi kongres, Trump mengikuti dua tujuan, yaitu untuk mengamankan kemenangan dalam pemilihan presiden berikutnya dan untuk memiliki kekuasaan yang bebas untuk meluncurkan agresi militer terhadap Iran."Tindakan Trump terkait dengan veto mungkin memiliki dua tujuan. Pertama, ini datang dalam konteks ketidaksepakatan antara partai-partai politik di Amerika Serikat, dan upaya untuk mengamankan kemenangan dalam pemilihan mendatang. Kedua, AS kemungkinan akan diprioritaskan untuk sebuah konflik militer dengan Iran, ”ungkapnya.Dia, bagaimanapun, memperingatkan Washington agar tidak memulai petualangan apa pun melawan Teheran karena tanggapan keras akan menantinya."Kami berharap tindakan Trump tidak termotivasi oleh tujuan kedua, karena Iran akan memberikan respons yang keras terhadap setiap langkah militer oleh AS," kata Jalali.Pernyataan itu muncul setelah Trump Rabu lalu memveto undang-undang yang disahkan oleh kedua majelis Kongres untuk membatasi kekuasaan presiden untuk mengobarkan perang terhadap Iran.(IT/TGM)