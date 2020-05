Menlu Iran Mengecam AS Yang Membuat Klaim 'Konyol' Tentang Kesepakatan Nuklir, Resolusi Yang Relevan

IslamTimes- Biden dalam pidato pemilihan umum telah berbicara tentang kembalinya bersyarat Washington ke JCPOA jika ia memenangkan pemilihan presiden.

Menteri luar negeri Iran mengecam para pejabat AS karena membuat klaim "bodoh" tentang kesepakatan nuklir 2015 dan resolusi PBB, dengan mengatakan, sangat wajar bagi mereka yang menyarankan suntikan disinfektan sebagai langkah pencegahan terhadap virus korona baru dan mengklaim bahwa mereka masih didalam perjanjian yang telah mereka tinggalkan."Membuat klaim bodoh oleh para pejabat AS bukanlah hal yang baru," kata Zarif kepada wartawan, Rabu, bereaksi terhadap pernyataan utusan khusus AS untuk Iran, Brian Hook, yang baru-baru ini mengatakan dalam sebuah pidato kepada calon presiden AS Joe Biden bahwa "tidak ada yang tersisa dari JCPOA sampai Anda kembali ke sana ”.Hook merujuk pada perjanjian nuklir dengan akronim dari nama resminya, Joint Comprehensive Plan of Action. Iran menandatangani perjanjian dengan enam negara utama dunia, termasuk AS, pada 2015, tetapi Washington di bawah Trump kemudian keluar dari perjanjian itu, yang disahkan oleh Dewan Keamanan PBB 2231.Biden dalam pidato pemilihan umum telah berbicara tentang kembalinya bersyarat Washington ke JCPOA jika ia memenangkan pemilihan presiden.Calon presiden mengatakan syarat pertama Amerika Serikat untuk kembali ke JCPOA adalah agar Iran memperbarui komitmennya terhadap kesepakatan nuklir.Dia berjanji kepada para pendukungnya untuk memperkuat dan memperluas JCPOA bekerja sama dengan sekutu AS."Bukan urusan Brian Hook untuk mengatakan 'tidak akan ada yang tersisa dari JCPOA.' Yang penting adalah antara Iran dan pihak-pihak yang tersisa di JCPOA," kata Zarif.Diplomat top Iran mengatakan bahwa "kami telah melakukan semua langkah kami dalam kerangka JCPOA," menyerukan kepada para penandatangan yang tersisa dari kesepakatan untuk mengubah perilaku mereka sehingga Teheran dapat kembali ke implementasi penuh dari perjanjian tersebut.Dia menyebut JCPOA sebagai "dokumen yang kuat," mengatakan, Amerika akan menyadari di masa depan bahwa tindakan bermusuhan yang telah mereka ambil untuk merusak perjanjian "akan merugikan mereka sendiri."(IT/TGM)