China Menolak Tuduhan 'Penodaan' AS atas Pencurian Vaksin

Zhao Lijian, Chinese Foreign Ministry Spokesperson.jpg

IslamTimes - Beijing pada hari Kamis (14/5) menuduh AS menodai China setelah Washington menuduh para peretas China berusaha mencuri penelitian tentang pengembangan vaksin terhadap virus corona.

"China menyatakan ketidakpuasan yang kuat dan oposisi yang kuat terhadap tuduhan semacam itu," kata juru bicara kementerian luar negeri Zhao Lijian dalam jumpa pers reguler, menekankan bahwa Beijing memiliki pencapaian yang signifikan dalam perang melawan pandemi."Dilihat dari catatan masa lalu, AS telah melakukan ‘operasi cybertheft’ (pencurian cyber) terbesar di seluruh dunia," kata Zhao.Dia menekankan bahwa Beijing memiliki pencapaian yang signifikan dalam perang melawan pandemi.“China juga memimpin dunia dalam penelitian dan perawatan vaksin COVID-19, dan karenanya memiliki lebih banyak alasan untuk khawatir tentang spionase dunia maya itu sendiri,” kata Zhao.Dia menambahkan bahwa negara itu telah menindak peretasan cyber, dan bahwa setiap serangan cyber yang menghambat perjuangan global melawan pandemi harus dikutuk oleh orang-orang di seluruh dunia.Menanggapi referensi Presiden AS Donald Trump untuk COVID-19 sebagai "Wabah dari China", Zhao mengatakan AS harus berhenti menyalahkan dan mendiskreditkan orang lain, dan fokus pada upaya pencegahan dan kontrol mereka sendiri.Klaim AS telah menambah bahan bakar ke ketegangan antara negara-negara adidaya global, yang telah saling tuduh atas asal pandemi yang telah menewaskan 300.000 orang.Pihak berwenang AS mengatakan pada hari Rabu (13/5) bahwa peretas China berusaha untuk mendapatkan data coronavirus pada perawatan dan vaksin, memperingatkan upaya yang melibatkan kelompok yang berafiliasi dengan pemerintah China dan lainnya.[IT/r]