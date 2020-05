Analis: AS Lebih Memprioritaskan Persenjataan Bukan Sistem Kesehatan 

IslamTimes- Sebuah kelompok pengawas mengungkapkan bahwa negara-negara bersenjata nuklir menghabiskan rekor 73 miliar dolar untuk senjata nuklir pada 2019, dengan AS menyumbang hampir setengahnya.

Seorang analis politik Amerika mengatakan fakta bahwa AS menempatkan prioritas tinggi untuk meningkatkan arsenal nuklirnya daripada sistem kesehatannya yang sedang runtuh di tengah pandemi coronavirus yang menunjukkan "Amerika Serikat telah menjadi Culture of Death."Daniel Kovalik, penulis dan pengacara Hak Asasi Manusia internasional dari Pittsburgh, membuat pernyataan tersebut pada edisi Jumat dari program The Pressate Press TV sambil mengomentari alasan mengapa pemerintah AS menghabiskan anggaran yang besar untuk mengembangkan senjata nuklir dan mengapa perang lebih diutamakan daripada kesehatan.Sebuah kelompok pengawas mengungkapkan bahwa negara-negara bersenjata nuklir menghabiskan rekor 73 miliar dolar untuk senjata nuklir pada 2019, dengan AS menyumbang hampir setengahnya.Selain itu, sebuah laporan baru-baru ini oleh Kantor Anggaran Kongres menunjukkan bahwa Washington berupaya untuk meningkatkan kemampuan nuklirnya, memperkirakan bahwa ia akan menghabiskan sekitar 500 miliar dolar untuk senjata nuklir dari tahun 2019 hingga 2028. Ini menunjukkan peningkatan sebesar 94 miliar dolar atau 23 persen dari estimasi 10 tahun sebelumnya.Para analis mengatakan Washington berupaya memperluas senjata nuklirnya untuk mengalihkan perhatian dari kerugian memalukan yang dideritanya dalam perang melawan virus corona. Pandemi telah menginfeksi lebih dari 1,4 juta orang di Amerika Serikat, menewaskan lebih dari 85.000 orang dan menghancurkan perekonomian negara tersebut.“Amerika Serikat telah menjadi budaya kematian ... prioritasnya adalah kematian dan kehancuran bukan kehidupan dan kreativitas; kami melihat akibatnya dengan wabah pandemi di sini yang telah sepenuhnya hilang dari pemerintah jika mereka berniat untuk mengatasi hal itu, ”kata Kovalik kepada Press TV.(IT/TGM)