1,4 Juta Positif Corona di AS, Total Kematian 87.493 Orang

Islam Times - Korban jiwa terus berjatuhan akibat virus Corona di Amerika Serikat. Negeri adikuasa itu mencatat 1.680 kematian terkait infeksi virus Corona dalam waktu 24 jam terakhir.

Dengan demikian, hingga Jumat (15/5) waktu setempat, total kematian akibat Corona di AS telah mencapai 87.493 kematian. Demikian menurut data penghitungan harian yang dilakukan Johns Hopkins University seperti dilansir kantor berita AFP, Sabtu (16/5/2020).AS menjadi negara yang paling terdampak parah pandemi Corona dalam hal jumlah kasus infeksi dan jumlah kematian. Menurut data Johns Hopkins University, sejauh ini AS telah mencatat total kasus Corona sebanyak 1.442.924 kasus, dengan negara bagian New York mencatat jumlah kasus terbanyak.Namun meski virus Corona masih mengganas di AS, Presiden Donald Trump berjanji akan membuka kembali perekonomian AS "dengan atau tanpa vaksin". Hal itu ia sampaikan saat Trump mengumumkan target untuk menyediakan vaksin Corona pada akhir tahun ini.Trump menyamakan proyek vaksin, yang diberi nama "Operation Warp Speed" ini, dengan upaya menghasilkan senjata nuklir pertama di dunia pada masa Perang Dunia II.Namun Trump menambahkan bahwa tanpa vaksin pun, warga AS harus mulai kembali ke kehidupan seperti biasa."Saya tidak mau orang berpikir ini semua tergantung pada vaksin," ujar Trump. "Vaksin atau tanpa vaksin, kita kembali. Dan kita sedang memulai prosesnya," imbuhnya.Sebelumnya, banyak ahli telah meragukan vaksin virus Corona bisa dikembangkan dalam waktu satu tahun. [IT/Detik]