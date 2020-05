Trump Menimbang Pemulihan Sebagian Dana AS untuk WHO

Donald Trump .US President.jpg

IslamTimes - Presiden AS Donald Trump mengatakan pada hari Sabtu (16/4) bahwa dia sedang mempertimbangkan untuk mengembalikan 10 persen dana AS ke Organisasi Kesehatan Dunia yang dibekukan pada bulan April.

"Ini hanya salah satu dari banyak konsep yang dipertimbangkan di mana kami akan membayar 10% dari apa yang telah kami bayar selama bertahun-tahun", dia men-tweet, menambahkan "belum membuat keputusan akhir".Trump mengatakan membayar hanya 10 persen dari level sebelumnya akan cocok dengan kontribusi "jauh lebih rendah" oleh China.Presiden AS menghentikan sumbangan dan memerintahkan peninjauan kembali terhadap WHO setelah menuduhnya “China-sentris” dalam tanggapannya terhadap wabah koronavirus.Pada bulan April, Trump memerintahkan agar pendanaan negaranya untuk WHO dihentikan karena kelalaian, mengklaim bahwa badan kesehatan PBB telah menghambat respons global terhadap pandemi coronavirus dan membiarkannya menyebar dengan menutupi skala sebenarnya dari wabah COVID-19 di China. .Langkah itu mendapat kritik dari WHO dan komunitas internasional. Pada saat yang sama, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo tidak mengesampingkan bahwa Washington tidak akan pernah mengembalikan dana WHO.Pendanaan AS sebelumnya untuk WHO mencapai $ 400 juta per tahun dan Washington adalah donor terbesar WHO. Jika Amerika Serikat terus mendanai organisasi dalam volume yang sama seperti China, pendanaan baru akan sekitar sepersepuluh dari kontribusi tahunan Washington sebelumnya, menurut penyiar.Organisasi Kesehatan Dunia menyatakan wabah COVID-19 sebagai pandemi pada 11 Maret. Hingga saat ini, lebih dari 4,3 juta orang telah terinfeksi virus corona di seluruh dunia, dengan lebih dari 300.000 kematian, menurut data terbaru WHO.[IT/r]