China Akan Mengambil Semua Langkah Yang Diperlukan Untuk Melindungi Hak-hak Perusahaannya

China telah memperingatkan Amerika Serikat tentang pembalasan atas pembatasan baru pada raksasa teknologi China Huawei, mengatakan akan mengambil "semua langkah yang diperlukan" untuk melindungi hak dan kepentingan perusahaan yang sah."China akan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk secara tegas melindungi hak dan kepentingan sah perusahaan-perusahaan Cina," kata Kementerian Perdagangan China dalam sebuah pernyataan pada hari Minggu.Pernyataan itu lebih lanjut menyebut tindakan Amerika Serikat sebagai "ancaman serius bagi rantai pasokan global," menambahkan bahwa "China mendesak AS untuk segera menghentikan tindakannya.""AS menggunakan kekuatan negara, di bawah apa yang disebut alasan keamanan nasional, dan menyalahgunakan langkah-langkah kontrol ekspor untuk terus menindas dan mengandung perusahaan tertentu dari negara lain," kata pernyataan itu.Peringatan China datang setelah Amerika Serikat memberlakukan pembatasan baru pada Huawei, sangat membatasi kemampuannya untuk menggunakan teknologi Amerika untuk merancang dan memproduksi semikonduktor yang diproduksi di luar negeri.Departemen Perdagangan mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Jumat bahwa pembatasan baru akan "sempit dan strategis" menargetkan akuisisi semikonduktor Huawei yang merupakan produk langsung dari perangkat lunak dan teknologi AS tertentu.Beijing telah mengecam langkah itu, mendesak Washington untuk menghentikan "penindasan yang tidak masuk akal" dari Huawei serta perusahaan-perusahaan Cina lainnya.Aturan terbaru akan melarang perusahaan asing yang menggunakan teknologi AS dari pengiriman semikonduktor ke Huawei tanpa izin AS.Mereka juga akan memutus akses Huawei ke salah satu pemasok utamanya, pembuat chip Taiwan TSMC, yang juga memproduksi chip untuk Apple dan perusahaan teknologi lainnya.(IT/TGM)