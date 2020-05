Obama Kritik Penanganan Wabah Corona di AS

Mantan Presiden AS Barack Obama (AP/Detik)

Islam Times - Mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama mengkritik penanganan wabah virus Corona di AS oleh Donald Trump. Obama menyampaikan kritiknya itu dalam pidato onlinenya untuk acara kelulusan para wisudawan perguruan tinggi.

Seperti dilansir The Associated Press (AP), Minggu (17/5/2020) kritik Obama itu disampaikan dalam pidato bertajuk "Show Me Your Walk, Edisi HBCU," di sebuah acara kelulusan wisudawan dari sekolah tinggi dan universitas kulit hitam yang disiarkan di YouTube, Facebook, dan Twitter pada Sabtu (16/5)."Lebih dari segalanya, pandemi ini telah sepenuhnya, akhirnya merobohkan tirai pada gagasan bahwa begitu banyak orang yang bertanggung jawab tahu apa yang mereka lakukan," kata Obama.Obama tidak menyebut nama Presiden Donald Trump atau pejabat federal atau negara bagian lainnya dalam pidatonya. Namun awal bulan ini, ia mengkritik keras penanganan Trump terhadap pandemi sebagai "bencana kekacauan mutlak". Obama melanjutkan, bahwa ada isu ketidaksetaraan dalam pandemi ini."Mari kita jujur: Penyakit seperti ini hanya menyoroti ketidaksetaraan yang mendasar dan beban ekstra yang secara historis harus dihadapi oleh komunitas kulit hitam di negara ini. Kami melihatnya dalam dampak COVID-19 yang tidak proporsional pada komunitas kami," ungkap Obama.Obama menjelaskan ketidakadilan seperti ini bukan hal baru. Dia berpesan agar para wisudawan punya cara untuk memperbaiki masalah ini."Ketidakadilan seperti ini bukan hal baru. Apa yang baru adalah bahwa begitu banyak dari generasi Anda telah menyadari fakta bahwa status quo perlu diperbaiki, bahwa cara-cara lama dalam melakukan sesuatu tidak bekerja. Jika dunia akan menjadi lebih baik, itu akan terserah Anda," jelas Presiden AS kulit hitam pertama itu. [IT/Onh/Detik]