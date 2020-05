Analis: AS Menyadari Konsekuensi Jika Kapal Tanker Iran Yang Menuju Venezuela Diserang 

IslamTimes- Laporan yang belum dikonfirmasi dan kelompok pemantau kapal tanker mengatakan sedikitnya lima tanker berbendera Iran mengangkut bahan bakar ke Venezuela melalui Samudra Atlantik meskipun ada sanksi AS yang menargetkan Teheran dan Caracas.

Amerika Serikat menyadari kekuatan militer Iran dan tahu dari pengalaman baru-baru ini dari serangan balasan Republik Islam Iran atas pembunuhan komandan anti-teror Letnan Jenderal Qassem Soleimani, bahwa Teheran akan mempertahankan dirinya "sangat kuat" jika Washington berani menyerang kapal pengangkut bahan bakarnya dalam perjalanan ke Venezuela, kata seorang analis Amerika.Stephen Lendman, seorang penulis dan komentator politik di Chicago, membuat pernyataan dalam sebuah wawancara telepon dengan Press TV pada hari Minggu, sementara mengomentari laporan yang menunjukkan bahwa Iran mengirimkan ratusan ton bahan bakar ke Venezuela, yang bertentangan dengan sanksi AS di kedua negara.Laporan yang belum dikonfirmasi dan kelompok pemantau kapal tanker mengatakan sedikitnya lima tanker berbendera Iran mengangkut bahan bakar ke Venezuela melalui Samudra Atlantik meskipun ada sanksi AS yang menargetkan Teheran dan Caracas.Iran sengaja mengibarkan benderanya sendiri di atas kapal tanker besar dan mengirim pengiriman besar bahan bakar ke Venezuela meskipun AS dapat mencoba untuk mencegat pengiriman dan merebut tanker tersebut.Angkatan Laut AS dikatakan telah mengerahkan USS Detroit (LCS-7), USS Lassen (DDG-82), USS Preble (DDG-88), dan USS Farragut (DDG-99) ke Karibia bersama dengan pesawat patroli Boeing P8-Poseidon untuk menghadang kapal-kapal Iran.Ini terjadi ketika Iran berada di atas angin berkat kekuatan misilnya, yang dipamerkan ke AS ketika melakukan serangan balasan pada bulan Januari yang menghantam Airbase Ain al-Assad di Irak, yang menampung pasukan Amerika.(IT/TGM)