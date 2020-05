Intersepsi AS Terhadap Kapal Iran Tujuan Venezuela Ilegal

Islam Times- Dia lebih jauh menyuarakan keprihatinan bahwa Presiden AS Donald Trump mungkin mengambil kesempatan untuk memulai blokade di Venezuela.

Upaya Amerika Serikat untuk mencegat kapal Iran dalam perjalanan ke Venezuela "tidak memiliki dasar hukum," kata seorang analis politik Amerika."Saya mengharapkan AS untuk mencoba mencegat kapal-kapal dari Iran ke Venezuela," kata Dan Kovalik, penulis dan komentator politik yang bermarkas di negara bagian Pennsylvania, AS, dalam sebuah wawancara dengan Press TV pada hari Sabtu.Dia lebih jauh menyuarakan keprihatinan bahwa Presiden AS Donald Trump mungkin mengambil kesempatan untuk memulai blokade di Venezuela."Trump telah mengancam blokade Venezuela dan ini mungkin kesempatan baginya untuk memulai."Kovalik mempertanyakan legalitas sanksi brutal Amerika Serikat terhadap Iran, dengan menyatakan bahwa, "itu ilegal," dan tidak diotorisasi oleh Dewan Keamanan PBB."Jadi, ini tidak memiliki dasar hukum," katanya. "Jika AS mencegat kapal Iran menuju Venezuela, itu akan sepenuhnya ilegal."Komentator politik itu juga menegaskan kembali bahwa Iran dan Venezuela memiliki hak untuk "mempertahankan diri mereka sendiri, ekonomi mereka ... dan pasokan untuk rakyat mereka."Laporan pengiriman bahan bakar Iran ke Venezuela dalam menghadapi sanksi AS terhadap kedua sekutu telah membuat marah pemerintahan Trump.(IT/TGM)