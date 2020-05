AS Jatuhkan Sanksi atas Perusahaan Logistik China dan Mahan Air

Mahan Air Iran.jpg

Islam Times - Amerika Serikat telah menjatuhkan sanksi pada sebuah perusahaan yang berbasis di China dan mengatakan dia bertindak terhadap Mahan Air Iran, yang telah disetujui oleh Washington.

Departemen Keuangan AS mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Selasa (19/5) bahwa Shanghai Saint Logistics Limited bertindak sebagai agen penjualan umum untuk Mahan Air, lapor Reuters.Tindakan Departemen Keuangan membekukan aset Shanghai Saint Logistics yang berada di AS dan menyatakan orang Amerika yang melakukan bisnis dengan perusahaan tersebut dinyatakan melanggar hukum."Ketentuan ini berfungsi sebagai peringatan lain bahwa perusahaan masih menyediakan layanan untuk Mahan Air - di RRC (Republik Rakyat China) atau di mana pun - risiko sanksi AS," kata Menlu AS Mike Pompeo dalam sebuah pernyataan.Departemen Keuangan juga mengatakan Mahan Air mengoperasikan penerbangan charter ke Venezuela yang mengangkut teknisi dan peralatan teknis Iran, dan mendukung Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan dibayar dalam bentuk batangan emas dari Bank Sentral Venezuela.Menteri Keuangan Steven Mnuchin mengatakan bahwa pemerintah Iran menggunakan Mahan Air untuk mendukung "rezim tidak sah" Venezuela, merujuk pada pemerintahan terpilih Presiden Maduro.Amerika Serikat dan beberapa sekutunya mengakui pemimpin oposisi Venezuela Juan Guaido sebagai presiden sementara tahun lalu.Pemerintah AS memberlakukan sanksi terhadap Mahan Air pada 2011. Maskapai ini, yang didirikan pada 1992 sebagai maskapai penerbangan swasta pertama Iran, memiliki armada pesawat terbesar di negara itu dan memiliki penerbangan ke banyak negara di dunia.Pemerintahan Trump mengembalikan sanksi AS terhadap Iran pada Mei 2018 setelah meninggalkan perjanjian nuklir antara Republik Islam Iran dan lima negara lainnya yang didukung PBB.[IT/r]