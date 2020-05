Gubernur: New York ‘Kembali ke Tempat Kami Memulai’ dalam Pertarungan Covid19

New York coronavirus hell, Shocking pictures.jpg

IslamTimes - Wabah coronavirus di negara bagian New York di AS kembali ke tempat semula, kata Gubernur Andrew Cuomo.

"Kami pada dasarnya kembali ke tempat kami memulai sebelum tragedi ini menghampiri kami," katanya pada sebuah taklimat berita Senin (18/5). "Jumlah kematian pada skala relatif turun secara dramatis dari tempat pertama kali tetapi masih sangat tinggi."Gubernur New York mencatat, bagaimanapun, bahwa jumlah kematian akibat virus korona mencapai 105 pada hari Senin, sekitar jumlah yang sama pada 26 Maret.“Lihat seberapa cepat penurunan itu, seberapa curam penurunan itu dan lihat seberapa lambat penurunan itu. Anda bisa mendapatkan masalah dengan cepat dengan virus ini dan Anda butuh waktu lebih lama untuk mengubah kurva itu dan mengubah tingkat infeksi itu. Jadi jangan biarkan lonjakan terjadi di tempat pertama," katanya sambil merujuk pada bagan total rawat inap di negara bagian terkait dengan coronavirus.Gubernur Demokrat juga menyarankan agar tindakan penguncian diberlakukan untuk mengatasi penyebaran penyakit telah efektif.“Ketika seseorang bertanya dengan baik mengapa kita melewati semua rasa sakit ini selama dua bulan, tiga bulan? Karena kita menyelamatkan hidup. Itu sebabnya. "Lebih lanjut Cuomo menegaskan bahwa Long Island telah membuat kemajuan besar dalam memerangi pandemi."Kami kehilangan sekitar 100 penduduk per hari, kami sekarang turun menjadi sekitar 13 per hari," katanya.[IT/r]