Menjauhlah; Angkatan Laut AS Keluarkan Peringatan bagi Pelaut agar Menjauh 100 Meter atau Dianggap sebagai Ancaman

US Navy.jpg

IslamTimes - Angkatan Laut AS telah mengeluarkan pedoman baru bagi pelaut di Teluk Persia, memperingatkan siapa pun untuk tidak mendekati kapal mereka terlalu dekat. Mereka yang menentang peringatan itu akan dipandang sebagai ancaman dan akan menghadapi "langkah-langkah defensif."

Kapal militer AS akan mengambil "langkah-langkah defensif yang sah" terhadap kapal yang akan mendekati 100 yard (sekitar 91 meter), memperingatkan tentang pemberitahuan baru kepada pelaut, menurut laporan oleh Reuters dan AP.Tindakan yang biasa diambil dalam kasus pertemuan yang dekat adalah memalingkan kapal dari kapal yang mendekat, membunyikan klakson dan menembakkan suar sebelum menembakkan tembakan peringatan.Namun, dalam praktik yang tidak lazim, Angkatan Laut AS tampaknya mengisyaratkan bahwa dia mungkin siap untuk mengambil beberapa tindakan yang lebih drastis jika peringatan terakhirnya diabaikan."Kapal-kapal kami melakukan operasi rutin di perairan internasional di mana pun hukum internasional mengizinkan dan tidak mencari konflik," kata Komandan Rebecca Rebarich, juru bicara Armada ke-5 yang berbasis di Bahrain, seperti dikutip oleh AP. "Namun, komandan kami mempertahankan hak untuk membela diri jika dianggap perlu."Angkatan Laut AS tidak menyebutkan negara tertentu dalam peringatannya, tetapi tampaknya diarahkan ke Iran, mengingat bahwa Washington menuduh Tehran "melecehkan" kapal-kapalnya di Teluk Parsia baru-baru ini.[IT/r]