Redaksi Lancet: Penelitian Trump untuk Menyerang WHO Tidak Ada

Donald Trump - Presiden Amerika Serikat.jpg

IslamTimes - Presiden AS Donald Trump mengutip sebuah penelitian yang seharusnya diterbitkan dalam jurnal medis Lancet ketika dia sekali lagi menuduh WHO mengabaikan peringatan awal Covid-19. Sekarang, pemimpin redaksi Lancet mengatakan belum ada publikasi seperti itu.

“Presiden Trump yang terhormat, Anda mengutip Lancet dalam serangan Anda terhadap WHO. Tolong izinkan saya memperbaiki catatan (tersebut),” Dr. Richard Horton, pemimpin redaksi jurnal medis Inggris yang prestisius, menulis di Twitter pada hari Senin (18/5). Trump merujuk outlet tersebut dalam surat terbarunya kepada kepala Organisasi Kesehatan Dunia, Direktur Jenderal Tedros Ghebreyesus, di mana dia memperingatkan bahwa Washington akan secara permanen menghentikan pendanaan organisasi jika gagal "berkomitmen untuk perbaikan substantif besar dalam 30 hari ke depan."Dalam surat pedas itu, Trump secara khusus mengecam WHO tentang pengabaian “laporan yang dapat dipercaya” tentang penyebaran virus corona baru pada bulan Desember 2019, termasuk yang diduga diterbitkan dalam Lancet. Namun Horton mengatakan, bahwa jurnal tersebut tidak mempublikasikan satu laporan pun tentang masalah tersebut saat itu."Laporan pertama yang kami terbitkan berasal dari ilmuwan China pada 24 Januari 2020," katanya. Jurnal ini juga mengeluarkan pernyataan khusus yang meninjau klaim Trump, yang mengatakan bahwa laporan ilmiah pertama tentang transisi manusia Covid-19 diterbitkan di Lancet pada tanggal yang sama di bulan Januari 2020."Pernyataan ini secara faktual salah," kata Lancet dalam sebuah pernyataan yang merujuk pada klaim dan tuduhan Trump, yang digambarkan oleh jurnal tersebut sebagai "merusak upaya untuk memperkuat kerja sama internasional untuk mengendalikan pandemi."Trump sejauh ini tidak menanggapi komentar Horton. Beberapa tokoh media AS, termasuk kontributor Atlantic dan New York Times, Zeynep Tufekci, bergegas membela narasi Washington. "Penyembunyian" itu terjadi sebelum 24 Januari, Tufekci - yang juga seorang profesor di Universitas North Carolina - menulis dalam komentar tentang tweet Horton, menunjukkan bahwa pihak berwenang China awalnya menyembunyikan informasi tentang manusia ke transisi manusia.Namun, kecil kemungkinan bahwa pernyataan Horton akan mengubah posisi Trump atau mengurangi tekadnya. Presiden AS telah lama meningkatkan serangannya pada WHO, menuduhnya berkolusi dengan Beijing dalam penutupan epidemi dan menyesatkan seluruh dunia, termasuk warga Amerika.[IT/r]