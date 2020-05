Studi: AS Sumber Terbesar Kasus COVID-19 di Entitas Zionis

Israeli ambulance service medic in Al-Quds (Jerusalem).jpg

IslamTimes - Sebuah tim ilmuwan Zionis Israel telah menyimpulkan bahwa Amerika Serikat adalah sumber terbesar coronavirus entitas Zionis sejauh ini, setelah menjalankan pengurutan genom pada virus.

Tim peneliti, yang diambil dari sembilan institusi, juga menemukan bahwa begitu virus mencapai entitas Zionis, sejumlah kecil "penyebar super" bertanggung jawab atas sebagian besar infeksi, lapor Times of Israel.Tujuh dari setiap 10 warga Zionis Israel yang tertular virus tersebut saat ini terinfeksi dengan haplotype - varian - yang tiba di entitas Zionis dari Amerika Serikat, kata ahli virologi Universitas Tel Aviv, Adi Stern, yang memimpin penelitian itu, kepada The Times of Israel.Dia mengatakan bahwa hanya 30 persen orang yang tiba di entitas Zionis selama krisis berasal dari Amerika, jadi dia "sangat terkejut" dengan seberapa luas haplotipe virus mereka menyebar. Dia berpikir itu mungkin mencerminkan, sebagian, tingkat interaksi yang luar biasa tinggi yang dimiliki pengunjung Yahudi dari Diaspora dengan warga Israel.Pola penyebarannya juga mengejutkan, katanya. “Kami berpikir bahwa sekitar 5% dari populasi yang terinfeksi menyebarkan virus dalam 80% kasus,” ungkap Stern, menjelaskan ini berarti bahwa hanya 800 orang diyakini bertanggung jawab atas empat dari lima kasus virus Zionis Israel.Ini dikemukakan oleh fakta bahwa banyak pasien memiliki genom virus yang 100% identik, "dan kami berharap jauh lebih beragam jika ada rantai penularan yang lebih bervariasi," kata Stern."Kami tahu bahwa setiap orang tidak setara dalam hal berapa banyak orang yang menyebarkan virus, dan biasanya ada asumsi bahwa 20% orang menyebarkan 80% dari virus," katanya. "Tapi pemikiran ini tidak bisa menjelaskan apa yang kita lihat di sini."[IT/r]