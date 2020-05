AS Memberlakukan Sanksi pada 8 Pejabat Iran, Termasuk Menteri Dalam Negerinya

Iran and US Flags.JPG

IslamTimes - Amerika Serikat telah menjatuhkan sanksi pada 8 pejabat Iran, termasuk Menteri Dalam Negeri Iran Abdolreza Rahmani Fazli.

Departemen Keuangan AS mengumumkan sanksi ilegal Rabu (20/5) di tengah kampanye anti-Iran pemerintahan Trump.Komandan Pasukan Penegakan Hukum Iran Hussein Ashtari Fard adalah di antara tujuh lainnya yang terkena sanksi.Langkah itu dikatakan bertujuan untuk meminta "pejabat dan institusi Iran yang bertanggung jawab" atas kerusuhan yang terjadi di Iran pada November 2019.Iran berkali-kali menegaskan bahwa AS tidak dalam posisi untuk mengomentari isu-isu hak asasi manusia di negara itu."Sebuah rezim yang presidennya dengan bangga mengeluarkan perintah untuk membunuh anak-anak paling baik di Iran, dan kaki tangannya ... tanpa malu-malu menjadi tuan rumah kelompok-kelompok teroris anti-Iran yang paling dibenci dan menghadiri pertemuan mereka, tidak ada hubungannya dengan konsep hak asasi manusia yang tinggi," Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Abbas Mousavi mengatakan ketika laporan tahunan Departemen Luar Negeri AS tentang situasi hak asasi manusia Iran dirilis pada 11 Maret 2020, merujuk pada pembunuhan komandan anti-teror paling terkemuka di Timur Tengah Jenderal Qassem Suleimani dan pendukungannya oleh AS untuk MKO kelompok, yang telah dihapus Washington dari daftar organisasi teroris.Ketegangan meningkat antara Iran dan AS sejak Presiden Donald Trump menarik Washington dari kesepakatan nuklir 2015 antara Tehran dan kelompok negara P5 +1 yang terdiri dari Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Rusia, dan China plus Jerman, dan menerapkan kembali sanksi yang telah dicabut berdasarkan kesepakatan, secara resmi dikenal sebagai Rencana Komprehensif Aksi Bersama (JCPOA).[IT/r]