Trump Mengecam Beijing tentang Koronavirus, Menuduh Melakukan 'Serangan Propaganda' pada AS dan Uni Eropa

US President Donald Trump during a press conference in the Rose Garden of the White House.jpg

IslamTimes - Presiden AS Donald Trump telah melemparkan misif lainnya yang menargetkan China, dengan alasan negara itu dapat "dengan mudah" menghentikan pandemi Covid-19 dan sekarang sedang melancarkan perang informasi untuk menghindari tanggung jawab.

Trump mengecam Beijing dalam serangkaian pesan di Twitter, tampaknya sebagai tanggapan terhadap pernyataan baru-baru ini oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina Zhao Lijian, yang menuduh pemimpin AS "berusaha menyesatkan publik, mengotori upaya China dan mengalihkan kesalahan AS. ketidakmampuan” dalam menangani wabah Covid-19 di China.Komentar Zhao mengikuti surat Gedung Putih yang dikirim ke Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada hari Selasa, yang mengancam akan menghentikan pendanaan Amerika secara permanen jika badan tersebut tidak melakukan perbaikan yang substansial, tetapi tidak ditentukan. Juru bicara itu meminta komunitas internasional untuk terus mendukung badan tersebut..... Semuanya berasal dari atas. Mereka bisa dengan mudah menghentikan wabah, tetapi mereka tidak melakukannya!- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 Mei 2020Sementara Trump adalah petarung yang dikenal ketika datang ke saingan politiknya di dalam negeri, serangan pribadi langsung terhadap diplomat asing - mengatakan Zhao berbicara "bodoh" - kurang umum baginya. Presiden telah mencurahkan lebih dari satu ‘kicauan’ terhadap China untuk menangani pandemi sebelumnya, tetapi kecaman Rabu malam mungkin adalah serangannya yang paling kuat hingga saat ini.Surat Gedung Putih kepada WHO pada hari Selasa mengulangi sejumlah argumen yang telah dibuat presiden dalam beberapa pekan terakhir, menuduh organisasi itu berpihak pada China dan membantu Beijing untuk menutupi beratnya wabah coronavirus. Surat itu telah dikritik karena kekurangan faktual, namun, menggembar-gemborkan sebuah studi yang tampaknya tidak ada yang katanya diterbitkan dalam jurnal Lancet Inggris untuk membuat kasusnya.Washington awalnya membekukan dana untuk WHO pada bulan April atas tuduhan yang sama, bersumpah akan melakukan peninjauan atas tanggapannya terhadap krisis Covid-19 sambil menyerukan Beijing untuk meningkatkan kontribusinya kepada badan tersebut.[IT/r]