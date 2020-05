Intelijen AS Akui Iran Tidak Inginkan Destabilisasi Afghanistan

Islam Times- Pengumuman intelijen militer AS bertentangan dengan pernyataan sebelumnya oleh Sekretaris Negara Mike Pompeo, The National Interest melaporkan.

Badan intelijen AS telah mengakui bahwa Iran tidak berusaha untuk menggoyahkan Afghanistan di mana AS terlibat dalam proses perdamaian.Pengumuman intelijen militer AS bertentangan dengan pernyataan sebelumnya oleh Sekretaris Negara Mike Pompeo, The National Interest melaporkan."Tujuan strategis Iran yang berkaitan dengan Afghanistan terus mempertahankan pemerintahan pusat Afghanistan yang stabil dan keamanan di sepanjang perbatasan timur Iran," tulis Inspektur Jenderal Utama. "Tujuan Iran juga termasuk melindungi populasi Syiah, menghilangkan [Daesh di Asia Tengah], menentang kehadiran AS di kawasan itu, dan mengamankan kepentingan ekonomi Iran."Kembali pada bulan Januari, menteri luar negeri AS hawkish telah mengklaim bahwa Iran "secara aktif bekerja untuk merusak proses perdamaian di Afghanistan."(IT/TGM)