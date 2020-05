Venezuela Mengecam AS Atas Ancaman Terhadap Pengiriman Bahan Bakar Iran

IslamTimes- Pengumuman itu datang pada saat Amerika Serikat telah mengancam untuk menghambat pengiriman bahan bakar dengan memblokir kapal-kapal Iran di dekat laut Venezuela.

Menyusul beberapa minggu kelangkaan bahan bakar di Venezuela, Presiden Nicolas Maduro telah mengumumkan bahwa Republik Islam Iran akan mengirimkan sekelompok kapal bermuatan bahan bakar ke negara Amerika Latin untuk mengatasi situasi kritis yang membuat sebagian besar pompa bensin tidak dapat memompa sumber daya energik untuk sebagian besar pelanggan Venezuela.Pengumuman itu datang pada saat Amerika Serikat telah mengancam untuk menghambat pengiriman bahan bakar dengan memblokir kapal-kapal Iran di dekat laut Venezuela.Pejabat dan warga negara Venezuela telah mengutuk ancaman AS. Para ahli mengatakan ancaman AS juga tidak legitimasi.Banyak warga di sini berharap bahwa pengiriman bahan bakar Iran dapat meningkatkan kekurangan bensin di Venezuela. Namun, ada suara-suara di antara oposisi negara itu yang menyambut ancaman AS baru-baru ini terhadap menghambat pengiriman tersebut.(IT/TGM)