Duta Nuklir AS Mengungkapkan Taktik ‘Negosiasi’ untuk Kesepakatan START Baru

Yars fifth-generation intercontinental ballistic missile (ICBM) Russia.jpg

IslamTimes - Kendali senjata AS yang baru telah meletakkan pemikiran Washington tentang pakta nuklir terakhir dengan Rusia, berharap ancaman AS terhadap perlombaan senjata baru akan memaksa Moskow dan Beijing untuk menegosiasikan kesepakatan tiga arah yang baru.

"Kami bermaksud untuk membentuk rezim kendali senjata baru sekarang, tepatnya untuk mencegah perlombaan senjata sepenuhnya," Duta Besar Marshall Billingslea, utusan khusus presiden untuk pengendalian senjata, mengatakan Kamis (21/5) dalam wawancara setengah jam yang diselenggarakan oleh think tank berbasis di Hudson Institute, DC.Jika ada perlombaan senjata, tambahnya, Presiden AS Donald Trump “telah menjelaskan bahwa kita memiliki latihan yang benar dan teruji di sini. Kami tahu bagaimana memenangkan perlombaan ini dan kami tahu bagaimana menghabiskan musuh menjadi terlupakan. "Klaim ini didasarkan pada kebijaksanaan konvensional di Washington bahwa AS “memenangkan” Perang Dingin dengan menuangkan uang ke dalam senjata dan memaksa Uni Soviet untuk melakukan hal yang sama, yang pada akhirnya menyebabkan krisis ekonomi yang memicu runtuhnya sistem sosialis. Namun, ini bukan sudut pandang yang diterima secara luas di Rusia.Billingslea baru saja menunjuk peran tersebut, setelah sebelumnya ditugaskan untuk memerangi "pendanaan teroris" di Departemen Keuangan. Dia sudah membahas memulai negosiasi dengan Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Ryabkov "sesegera mungkin." Namun, Moskow ingin memperpanjang perjanjian New Start 2002 - yang akan berakhir pada Februari 2021 - Billingslea tampaknya tidak tertarik, lebih memilih "perjanjian trilateral" yang sama sekali baru yang akan mencakup China juga.Berbicara pada hari Kamis, Billingslea menjelaskan bahwa AS mengharapkan Rusia untuk "membawa China ke meja perundingan," mengisyaratkan bahwa Moskow mungkin akan melakukannya karena dia sendiri peduli dengan perilaku Beijing. China, dalam ceritanya, mungkin setuju karena ingin "diberikan status kekuatan yang besar" dan AS "siap untuk memberi mereka rasa hormat." Fakta bahwa Beijing telah mengatakan "tidak tertarik" beberapa kali tampaknya tidak mengganggu Washington.[IT/r]