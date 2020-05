Tanker Mengangkut Bahan Bakar Iran untuk Venezuela Tiba Minggu

Flotilla of five tankers carrying Iranian fuel for gasoline-starved Venezuela is approaching the Caribbean.jpg

IslamTimes - Satu armada lima tanker yang membawa bahan bakar Iran untuk Venezuela yang kekurangan bensin sudah mendekati Karibia, dengan kapal pertama diperkirakan mencapai perairan negara Amerika Selatan pada hari Minggu (24/5), menurut data pelacakan Refinitiv Eikon.

Iran memasok sekitar 1,53 juta barel bensin dan alkilat ke Venezuela, menurut kedua pemerintah, sumber dan perhitungan yang dibuat oleh TankerTrackers.com berdasarkan tingkat draft kapal.Washington sedang mempertimbangkan langkah-langkah sebagai tanggapan, menurut seorang pejabat senior AS, yang tidak merinci opsi apa pun yang dipertimbangkan.Baru-baru ini AS meningkatkan kehadiran angkatan lautnya di Karibia untuk apa yang dikatakannya sebagai operasi anti-narkoba yang diperluas. Namun juru bicara Pentagon, Jonathan Hoffman, mengatakan pada hari Kamis (21/5) bahwa dia tidak mengetahui adanya operasi yang terkait dengan kargo Iran."Kami terus mengatakan bahwa Iran dan Venezuela - keduanya dua outlier dalam tatanan internasional - jelas-jelas kedua negara melanggar sanksi internasional dengan transaksi ini," katanya kepada wartawan.Menteri pertahanan Venezuela mengatakan militernya akan mengawal tanker-tanker Iran begitu mereka mencapai zona ekonomi eksklusif negara itu.Kapal tanker berbendera Iran, Fortune, yang pertama di armada, mendekati Laut Karibia pada hari Jumat. Ini telah menavigasi dengan sinyal satelitnya sejak melewati Terusan Suez pada awal Mei. Keempat kapal lainnya mengikuti rute yang sama melintasi Samudra Atlantik, data Eikon menunjukkan, menurut laporan Reuters.Negara anggota OPEC sangat membutuhkan bahan bakar untuk 1.800 pompa bensin yang telah ditutup sebagian selama berminggu-minggu karena kurangnya pasokan dari kilang PDVSA yang dikelola pemerintah, yang hingga Maret bekerja di sekitar 10 persen dari kapasitas bersama 1,3 juta barel per hari (bpd).Output bensin PDVSA sekarang terbatas pada satu fasilitas tunggal, kilang Amuay, tetapi sebagian besar bahan bakar yang dihasilkan oktan rendah karena sebagian besar unit alkilasi negara tidak beroperasi, menurut sumber-sumber perusahaan. Alkilat impor dapat meningkatkan kualitas bensin dalam negeri.PDVSA tidak segera membalas permintaan komentar.Venezuela mengonsumsi 170.000 barel per hari bensin sebelum langkah-langkah penguncian terkait virus corona. Penjualan bahan bakar di stasiun turun menjadi sekitar 40.000 barel per hari karena penjatahan, menurut analis.Lebih dari satu dekade salah urus dan kurangnya staf - digabung dengan sanksi AS yang sejak 2019 membatasi impor - telah membuat kilang Venezuela dalam kondisi buruk. Pengiriman peralatan dalam penerbangan oleh Mahan Air Iran telah tiba di Venezuela dalam beberapa minggu terakhir untuk memulai pekerjaan perbaikan.Departemen Keuangan AS minggu ini memasukkan daftar hitam perusahaan China yang menyediakan bagian-bagian kilang. Beijing menyebut sanksi itu "ilegal".Minyak mentah West Texas Intermediate AS turun 67 sen pada hari Jumat untuk menetap di $ 33,25 per barel, mengupas sekitar setengah kerugian sebelumnya lebih dari lima persen. Patokan global, Brent, ditutup pada $ 35,13, ​​turun 93 sen pada hari itu.[IT/r]