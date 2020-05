Sayyed Nasrallah: Tegar dengan Ideologi Palestina, Pertempuran Pembebasan Panjang Tapi Menang

Hezbollah Secretary General Sayyed Hasan Nasrallah in International Al-Quds Day.jpg

IslamTimes - Mengulangi janji tanpa henti untuk tidak meninggalkan Palestina, Sekretaris Jenderal Hizbullah Sayyed Hasan Nasrallah pada hari Jumat (22/5) menegaskan bahwa posisi Hezbollah dari perjuangan Palestina, Al-Quds, dan entitas Zionis adalah ideologis, spiritual, manusiawi dan moral.

"Pendirian kami terhadap Palestina adalah agama dan etis, dan karenanya tidak dapat diubah," kata Sayyid Nasrallah dalam pidato televisi dalam memperingati Hari Al-Quds Internasional, menambahkan bahwa tanggung jawab untuk mendapatkan kembali Palestina terutama adalah dari rakyat Palestina tetapi juga merupakan tanggung jawab umat beragama.Mendiang pendiri Republik Islam Iran, Imam Khomeini, secara resmi menyatakan Jumat terakhir bulan suci Ramadhan sebagai Hari Quds Internasional pada tahun 1979. Sejak itu, orang-orang di seluruh dunia mengekspresikan solidaritas mereka dengan rakyat Palestina dan oposisi terhadap pendudukan wilayah Palestina oleh rezim Zionis Israel."Palestina dari sungai ke laut adalah milik rakyat Palestina dan akan kembali kepada mereka," kata beliau, menambahkan bahwa "hak tidak berakhir dengan waktu dan apa yang diambil dengan kekerasan tidak akan pernah dianggap sah bahkan jika seluruh dunia mengenalinya. . " "Kami tidak pernah mengatakan bahwa kami ingin melemparkan siapa pun ke laut, hanya mereka yang berbondong-bondong ke Palestina yang harus pergi," Sayyid Nasrallah meyakinkan.Memperhatikan bahwa pertempuran pembebasan membutuhkan waktu lama, Sayyid Nasrallah mendesak agar ini tidak menjadi alasan keputusasaan atau kepentingan ini. “Pembebasan tidak dapat dicapai dalam satu, dua atau tiga tahun. Itu bisa memakan waktu beberapa generasi. Pertempuran yang panjang seharusnya tidak menjadi alasan keputusasaan.”"Perlawanan dengan segala bentuk adalah satu-satunya cara untuk membebaskan tanah dan kesucian, semua cara lain adalah buang-buang waktu," kata pemimpin Perlawanan Islam itu. "Kelanjutan operasi perlawanan di Tepi Barat membuktikan ketahanan Palestina."Sayyid Nasrallah mencatat bahwa musuh sesungguhnya yang kita lawan adalah Amerika, meskipun kita tidak saling menembak, menunjukkan bahwa Zionis 'Israel' adalah front depan AS yang mendukungnya secara militer, ekonomi, dan politik. "AS menempatkan semua kemampuan, hubungan, dan semua yang dimilikinya demi memperkuat dan menguatkan 'Israel'. AS bahkan meluncurkan perang untuk melindungi dan mengamankan Zionis 'Israel'. "Mengecam rezim-rezim Arab yang mengabaikan masalah Palestina, pemimpin Hizbullah mengatakan bahwa beberapa negara Arab tidak peduli dengan konflik Arab-Israel sama sekali. "Beberapa negara Arab mendukung poros Amerika-Israel, dukungannya dengan layanan hebat juga.""Bahkan seorang Palestina pun tidak setuju untuk menandatangani atau menyetujui Kesepakatan Abad Ini, ini adalah kegagalan besar AS-Israel."Sayyid Nasrallah menjuluki Republik Islam Iran sebagai 'pusat gravitasi' dari poros perlawanan, dengan mengatakan itu adalah yang paling ditargetkan oleh poros AS-Israel. Beliau menunjukkan bahwa taruhan Zionis Israel pada perang AS terhadap Iran dan bertaruh pada kelompok Takfiri untuk melancarkan pertempuran melawan Iran telah gagal.Bahkan dalam memerangi pandemi Corona, Sayyid Nasrallah mencatat bahwa Republik Islam telah menang. "WHO telah mengakui bahwa sistem kesehatan di Iran adalah salah satu yang terkuat di dunia."Beralih ke Irak, Sayyid Nasrallah mengatakan mengamankan Irak dan mempertahankan kekuatannya tidak sesuai dengan skema Zionis.Sekjen Hizbullah juga mengatakan bahwa apa yang terjadi di Suriah adalah kemenangan besar bagi poros perlawanan. "Suriah menang atas perang global yang diluncurkan melawannya, menggulingkan skema AS-Israel untuk menjatuhkan pemerintah Suriah."Di Yaman, Sayyid Nasrallah mengatakan entitas Zionis mendukung perang terhadap Yaman dan membantu teknologi. Tetapi kegagalan perang di Yaman, Sayyid Hasan berkata, berdampak besar pada 'Kesepakatan Abad Ini'. "Seandainya Mohammad Bin Salman memenangkan perang di Yaman, dia akan mengambil keuntungan untuk memaksakan Kesepakatan Abad ke Palestina."“Hari ini di mana Netanyahu, Trump dan MbS? Masing-masing dari mereka memiliki dilema sendiri dan poros ini dapat dikalahkan. "Ucapan Sayyid Nasrallah menangani Libanon di akhir pidatonya, dengan mengatakan 'Israel' berhati-hati dan khawatir tentang Libanon dan khawatir akan berperang. "Pencegahan timbal balik adalah kemenangan bagi Lebanon," katanya."Israel masih bertaruh dengan sanksi. "Israel" sekarang bertaruh pada situasi ekonomi di Lebanon untuk menghasut komunitas perlawanan terhadapnya melalui sanksi. "Zionis "Israel" mengakui kegagalannya dalam mencegah penumpukan kekuatan perlawanan di Libanon, kata pemimpin perlawanan itu. "Kondisi AS terkait senjata-senjata perlawanan dan demarkasi perbatasan maritim tidak ada habisnya."Sayyed Nasrallah mengatakan 'Israel' mengeksploitasi sisa masa jabatan Presiden AS Donald Trump, "dia menganggap mereka sebagai peluang bersejarah," menambahkan bahwa hubungan normal dengan Zionis 'Israel' adalah jalur yang gagal dan berbahaya dan harus dihentikan.Beliau menganggap martir Jenderal Qassem Suleimani sebagai kerugian besar bagi poros perlawanan, tetapi mengatakan darahnya memperkuatnya."Setiap pembicaraan tentang perang langsung Zionis Israel-AS jauh, prioritas mereka adalah menjatuhkan sanksi," kata Sayyed Nasrallah. "Kami sedang menuju ke situasi internasional dan regional baru di mana ancaman baru mungkin muncul," tambahnya.Sekretaris Jenderal memperingatkan di akhir pidatonya terhadap meningkatnya jumlah kasus Covid-19 di Lebanon, mengatakan hal itu mengancam sektor kesehatan Lebanon. Dia mendesak semua orang di Libanon untuk menunjukkan komitmen dan tanggung jawab lebih lanjut dalam menghadapi coronavirus, mengatakan kesadaran dan ketegasan diperlukan dalam kasus ini.[IT/r]