Ketika Rakyat Amerika Kehilangan Pekerjaan, Senat Akan Memberi Israel Minimal $ 38 miliar Selama 10 tahun

US Secretary of State Mike Pompeo delivers remarks at the AIPAC Policy Conference.jpg

IslamTimes - Dengan ekonomi AS terhuyung-huyung dari dampak pandemi coronavirus, Komite Hubungan Luar Negeri Senat setuju untuk memberikan Israel minimal $ 38 miliar dalam bantuan militer per tahun. Pemungutan suara penuh atas ‘hadiah’ diharapkan segera.

Tingkat pengangguran AS sekarang berada di 14,7 persen, angka terburuk sejak pencatatan dimulai. Hampir 39 juta orang Amerika kehilangan pekerjaan sejak virus korona mencapai pantai AS pada akhir Januari, dan Kantor Anggaran Kongres memperingatkan pada hari Selasa bahwa ekonomi AS tidak akan pulih dari kontraksi saat ini sampai setelah tahun depan. Selain itu, paket bantuan keuangan pemerintah federal sampai saat ini telah mendorong utang nasional melampaui rekor $ 25 triliun.Anda tidak akan berpikir ada yang salah jika Anda bertanya kepada Senator Marco Rubio. Republik Florida dan rekan-rekannya di Komite Hubungan Luar Negeri Senat diam-diam menyetujui RUU pada hari Kamis untuk menjamin Israel minimal $ 38 miliar dalam bantuan militer selama sepuluh tahun ke depan, meskipun ekonomi berantakan di rumah.Disahkan dengan suara bulat, RUU itu sekarang menuju ke lantai Senat untuk pemungutan suara penuh.Meskipun ditulis oleh Rubio - seorang Republik dari persuasi hawkish - RUU ini bertujuan untuk secara resmi mengkodifikasi janji yang dibuat oleh mantan Presiden Barack Obama pada 2016. Berdasarkan ketentuan yang disepakati oleh Obama dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, negara Yahudi itu tidak akan meminta tambahan dana melebihi $ 3,8 miliar per tahun. Memang, ketika Kongres memilih versi RUU Rubio sebelumnya pada tahun 2018, angka itu ditetapkan sebagai batas. RUU 2018 akhirnya digulirkan ke RUU keamanan Timur Tengah lainnya pada tahun berikutnya, yang dibiarkan mati di DPR yang dikendalikan Demokrat.Sekarang, dengan Rubio sekali lagi mendorong tagihan, batas pengeluaran telah dihapus. Dalam versi yang disahkan oleh Komite Hubungan Luar Negeri pada hari Kamis, AS akan mengirimkan "tidak kurang dari" $ 3,3 miliar dalam bantuan militer langsung dan $ 500 juta dalam pendanaan untuk program-program pertahanan rudal setiap tahun untuk dekade berikutnya.[IT/r]