US China flags.jpg

IslamTimes - AS sedang mengejar kebijakan yang berisiko menciptakan konflik berkepanjangan dengan Beijing, kata menteri luar negeri China. Ada peningkatan gesekan antara kedua negara terkait pandemi Covid-19 dan situasi di Hong Kong.

"Telah menjadi perhatian kami bahwa beberapa kekuatan politik di AS menyandera hubungan China-AS dan mendorong kedua negara kami ke tepi Perang Dingin baru," kata Wang Yi kepada wartawan, Minggu (24/5).Washington telah meningkatkan retorikanya dan ancaman terhadap Beijing ketika kedua negara terus terkunci di berbagai masalah ekonomi, politik dan keamanan.Anggota parlemen AS telah berjanji untuk memperkenalkan undang-undang yang akan menjatuhkan sanksi pada pejabat Cina karena "melanggar kemerdekaan Hong Kong." Itu datang sebagai tanggapan terhadap undang-undang keamanan baru Beijing untuk wilayah semi-otonom, yang, kata para kritikus, melucuti orang dari kebebasan mereka. China, bagaimanapun, menyatakan bahwa itu bertujuan untuk memperkuat ikatan antara Hong Kong dan daratan. Dia telah bersumpah untuk membalas dengan sanksi sendiri.Pemerintahan Trump juga menekan China atas dugaan perannya dalam pandemi Covid-19, mengklaim bahwa Beijing tidak akan membicarakan tentang penyakit itu. Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo bahkan menyatakan bahwa virus itu mungkin berasal dari laboratorium di Wuhan, tempat krisis kesehatan dimulai. Pemerintah Cina telah berulang kali menantang Washington untuk mendukung klaim itu dengan bukti. Pompeo kemudian mengakui bahwa tidak ada bukti pasti tentang itu, namun menolak untuk membatalkan tuduhan sepenuhnya.[IT/r]