Venezuela Memuji Kedatangan Bahan Bakar Iran Sebagai Perjuangan Untuk Kedaulatan Negara

IslamTimes- Moncada juga menyebutkan argumen yang diberikan oleh para ahli terhadap "petualangan yang tidak perlu" oleh AS melawan kapal-kapal Iran, mengatakan mereka percaya bahwa "tindakan perang tidak melayani kepentingan AS."

Perwakilan permanen Venezuela untuk PBB menyambut kedatangan tanker Iran yang membawa bensin ke perairan negara Amerika Selatan, mendesak Presiden AS Donald Trump untuk menghindari tindakan agresi berdasarkan "saran yang salah" dari penghasut perang.Dalam serangkaian tweet pada hari Minggu, Samuel Moncada mengutip surat terbuka untuk Trump yang ditulis oleh 14 pensiunan komunitas intelijen AS, yang memperingatkannya terhadap serangan militer terhadap kapal tanker bahan bakar Iran yang terikat di Venezuela."Bensin Iran yang mencapai Venezuela adalah tonggak penting dalam perjuangan untuk kedaulatan, kemerdekaan dan perdamaian. Trump dan antek-anteknya sedang memikirkan serangan militer terhadap tanker di tengah pandemi. Pakarnya menyarankan sebaliknya," tulisnya.Moncada juga menyebutkan argumen yang diberikan oleh para ahli terhadap "petualangan yang tidak perlu" oleh AS melawan kapal-kapal Iran, mengatakan mereka percaya bahwa "tindakan perang tidak melayani kepentingan AS."Setiap serangan seperti itu dapat memicu "tanggapan yang tidak terduga" dan mengarah pada "situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya" di luar kendali AS, kata utusan Venezuela itu mengutip para ahli."Para Jenderal & penasihat di Washington bermain dengan api dalam situasi berbahaya dan mengeksploitasi ekstremis Venezuela. Mereka mencari perang dengan Iran di Timur Tengah yang bertentangan dengan kepentingan AS. Mereka telah melakukan ini berkali-kali di masa lalu," Moncada menulisDia lebih jauh menekankan bahwa ancaman Trump tidak akan melemahkan Presiden Venezuela Nicolas Maduro tetapi lebih memperkuatnya dan menyatukan sebagian besar warga negara melawan agresi.(IT/TGM)