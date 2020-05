AS Meminta Israel Untuk Memutuskan Hubungan Dengan China

IslamTimes- Sejauh ini, "pihak Israel telah dengan sopan mengakui keprihatinan kami tanpa melakukan tindakan," kata pejabat yang tidak disebutkan namanya itu.

Amerika Serikat telah meminta Israel untuk memutuskan hubungan dengan China di daerah-daerah yang berisiko keamanan, menurut laporan Jerusalem Post.Mengutip seorang pejabat AS yang tidak disebutkan namanya, harian Israel mengungkapkan bahwa pemerintahan Trump telah meminta Israel untuk mengambil langkah konkret untuk mengurangi hubungannya dengan Cina.Sejauh ini, "pihak Israel telah dengan sopan mengakui keprihatinan kami tanpa melakukan tindakan," kata pejabat yang tidak disebutkan namanya itu."Saya kira defleksi yang sopan tidak akan berguna lagi," kata pejabat itu, seraya menambahkan, "Ini adalah prioritas tinggi bagi AS."Salah satu industri yang telah ditunjuk oleh AS sebagai sangat sensitif adalah teknologi, sedemikian rupa sehingga AS telah mengamati penelitian akademis bersama Cina-Israel di lapangan, kata laporan itu.AS sangat peduli dengan miliaran dolar perusahaan-perusahaan Cina telah berinvestasi dalam teknologi yang diklasifikasikan Israel sebagai komersial, tetapi dapat digunakan oleh intelijen Cina, seperti kecerdasan buatan, komunikasi satelit dan keamanan siber.Permintaan itu datang hanya beberapa hari setelah Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengunjungi wilayah-wilayah pendudukan dan meminta Israel untuk mempertimbangkan kembali proyek-proyek bersama dengan China di bidang-bidang dengan risiko keamanan dan kepekaan untuk AS, termasuk proyek-proyek akademik dan penelitian dan pengembangan teknologi.(IT/TGM)