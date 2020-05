Wakil PM Irak di Riyadh ketika Para Tetangga Menyaksikan ‘Gerakan’ Kadhimi

Iraq’s Deputy PM Ali Allawi meets Saudi Minister of Foreign Affairs Prince Faisal bin Farhan in Riyadh.jpg

IslamTimes - Arab Saudi telah mengumumkan bahwa mereka akan mengirim kembali duta besarnya ke Baghdad ketika Riyadh berusaha membuat hubungan yang lebih dekat dengan Irak setelah kekalahan kelompok teroris Daesh.

Para pejabat Irak sering menuduh Riyadh membantu Daesh. Pada 2016, mantan duta besar Irak untuk PBB, Mohammad Ali al-Hakim, menuduh Arab Saudi membiayai kelompok teroris Daesh.Pengumuman pada hari Sabtu dibuat oleh Menteri Luar Negeri Saudi Pangeran Faisal bin Farhan setelah bertemu dengan Ali Allawi, wakil perdana menteri Irak dan penjabat menteri keuangan dan minyak, yang berada di Riyadh pada kunjungan resmi, menurut surat kabar Saudi Gazette."Ini terjadi untuk mencerminkan keinginan kerajaan untuk memperkuat hubungan antara kedua negara," kata Pangeran Faisal.Menteri Saudi mengatakan kerajaan mendukung upaya Irak untuk mencapai keamanan dan stabilitas dan melawan terorisme, dan bahwa Riyadh menghormati kedaulatan Irak tanpa campur tangan asing.Menurut Saudi Press Agency, menteri Irak juga bertemu dengan Menteri Perdagangan Saudi Majed al-Qasabi dan Menteri Keuangan Mohammad al-Jadaan dan membahas cara-cara untuk meningkatkan kerja sama keuangan dan perdagangan antara kedua negara.Kedua pihak menyentuh sejumlah isu terkait dengan pos pemeriksaan perbatasan darat, bea cukai dan kemitraan antara sektor swasta dan publik, kata laporan itu.Mengutip Allawi, saluran berita Al Arabiya milik Saudi mengatakan Irak telah setuju untuk mengizinkan perusahaan Saudi berinvestasi di ladang gas Akkas barat.Lapangan Akkas di provinsi Anbar barat dan berbatasan dengan Suriah adalah yang terbesar di Irak.Kunjungan delegasi Irak ke Arab Saudi adalah perjalanan luar negeri pertama oleh menteri kabinet baru Perdana Menteri Mustafa al-Kadhimi dan sedang diawasi oleh pengamat.AS telah mendaftarkan perusahaan dan sekutunya seperti Arab Saudi untuk menggantikan Iran sebagai sumber energi Irak.Irak bergantung pada Iran untuk gas alam yang menghasilkan sebanyak 45% listriknya, tetapi berada di bawah tekanan Amerika untuk menghentikan impor.Sejauh ini, AS terus mengeluarkan keringanan berkala bagi Irak untuk mengimpor gas alam Iran untuk memenuhi kebutuhan sektor listrikannya yang terkepung sejak Presiden Donald Trump menerapkan kembali sanksi kejam terhadap Tehran pada tahun 2018.Pembebasan terbaru datang hanya awal bulan ini ketika para pejabat Irak mengatakan Amerika Serikat telah memberikan keringanan 120 hari bagi Irak untuk terus mengimpor listrik dari Iran.Tetapi listrik bukan satu-satunya persyaratan penting yang harus diambil Irak dari Iran. Invasi dan pendudukan AS selama bertahun-tahun telah membuat banyak infrastruktur utama Irak hancur berkeping-keping, akibatnya Baghdad bergantung pada tetangga-tetangganya, termasuk Iran, untuk semuanya mulai dari makanan hingga mesin, buah-buahan dan sayuran.Kehadiran AS di Irak, Arab Saudi dan negara lain di kawasan ini adalah faktor yang membuat tidak stabil.Permusuhan Washington dengan Iran dan sekutunya berarti pemerintah daerah, termasuk di Irak, memiliki tindakan penyeimbang yang sulit dalam memperbaiki hubungan diplomatik mereka sesuai dengan kepentingan nasional mereka.Itu menjelaskan mengapa Perdana Menteri Kadhimi menyatakan pada Duta Besar AS untuk Baghdad Matthew Tueller awal bulan ini tepat setelah mengambil alih jabatan bahwa Irak tidak akan digunakan untuk menyelesaikan akun atau sebagai batu loncatan untuk menyerang negara tetangga atau negara sahabat.Pada bulan Januari, pengurus Perdana Menteri Irak Adel Abdul-Mahdi mengatakan bahwa komandan tinggi Iran Jenderal Qassem Soleimani sebenarnya mengunjungi Baghdad untuk menyampaikan balasan Tehran pada pesan Saudi untuk de-eskalasi ketika dia dibunuh oleh AS.[IT/r]