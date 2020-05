AS Tidak Memenuhi Syarat Untuk Menilai Negara Lain

IslamTimes- Pernyataan itu muncul sebagai tanggapan terhadap laporan baru-baru ini oleh Departemen Luar Negeri AS yang menuduh Iran menerapkan tindakan teroris tanpa memberikan bukti apa pun.

Kementerian Luar Negeri Iran mengutuk keras laporan anti-Iran baru-baru ini yang dikeluarkan oleh Departemen Luar Negeri AS, mengatakan bahwa laporan itu adalah kelanjutan dari perang psikologis terhadap Iran.Mengingat sejarah kelamnya, Amerika Serikat sama sekali tidak memenuhi syarat secara politik, hukum, dan moral untuk menilai negara lain, kata juru bicara kementerian Seyyed Abbas Mousavi pada hari Senin.Pernyataan itu muncul sebagai tanggapan terhadap laporan baru-baru ini oleh Departemen Luar Negeri AS yang menuduh Iran menerapkan tindakan teroris tanpa memberikan bukti apa pun.Mousavi mengatakan bahwa laporan 'tidak berdasar' adalah hasil dari ilusi AS dan merupakan kelanjutan dari 'perang psikologis' melawan negara Iran.Juru bicara itu menambahkan bahwa laporan itu penuh dengan 'tuduhan ilusi' yang tidak pernah terbukti. Tuduhan-tuduhan ini dilontarkan oleh para pjabat AS yang lalu dan terus hingga saat ini, ikut campur dalam urusan internal 55 negara independen dan melakukan tindakan ilegal terhadap negara-negara lain di dunia, ungkapnya.Dia kemudian memberikan contoh kejahatan AS termasuk memaksakan terorisme ekonomi terhadap 33 negara sejak 2017, mendukung kelompok-kelompok teroris seperti MKO dan ISIS, mendukung kartel narkoba, mendukung rezim diktator dan fasis, dan melakukan 79 kudeta di seluruh dunia, antara lain dari kejahatan AS.(IT/TGM)