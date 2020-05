Forest, Tanker Ke-2 Iran Tiba Di Venezuela

IslamTimes- Tiga tanker minyak lagi diperkirakan tiba di Venezuela dari Iran. Kelima kapal itu membawa sekitar 1,53 juta barel bensin.

Kapal tanker minyak Iran kedua, 'Forest', memasuki Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Venezuela Minggu pagi, bertemu dengan angkatan laut negara itu.Kapal ini mengikuti yang pertama dari lima kapal Iran yang mengangkut total diperkirakan 1,53 juta barel bensin, Sputnik melaporkan.Kapal pertama, 'Fortune', berhasil mencapai Venezuela sehari sebelumnya dan dikawal ke pelabuhan oleh Angkatan Laut Bolivarian.Tiga tanker minyak lagi diperkirakan tiba di Venezuela dari Iran. Kelima kapal itu membawa sekitar 1,53 juta barel bensin.Kedatangan tanker Iran ke perairan Venezuela sebagai tengara perjuangan untuk kedaulatan, kemerdekaan, dan perdamaian.Pengiriman yang sangat dibutuhkan telah menyebabkan kebuntuan diplomatik antara Amerika Serikat dan Iran dan Venezuela, yang berada di bawah sanksi AS.Iran telah memperingatkan dampak dari potensi pencegatan kapal tanker Iran oleh AS.Dalam percakapan telepon dengan Emir Qatar pada hari Sabtu, Presiden Iran Hassan Rouhani memperingatkan bahwa Republik Islam akan menanggapi segala kemungkinan agresi AS terhadap tanker minyak Iran di Laut Caribean atau titik lain di dunia.Pada 20 Mei, Menteri Pertahanan Iran Brigadir Jenderal Amir Hatami mengatakan bahwa setiap pelecehan tanker Iran oleh AS akan ditanggapi dengan jawaban tegas."Setiap gangguan bagi kapal tanker bertentangan dengan peraturan dan keamanan internasional," kata Hatami pada hari Rabu merujuk pada rilis beberapa laporan tentang ancaman pejabat AS untuk melecehkan kapal tanker yang membawa bahan bakar Iran ke Venezuela.(IT/TGM)