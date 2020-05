Kehadiran AS Di Irak Untuk Menjaga Kepentingan Israel

IslamTimes- Dia menambahkan, “Kehadiran [militer] AS di Irak dimaksudkan untuk melindungi keamanan dan kepentingan rezim Israel. Kami juga bukan panglima perang yang haus darah, melainkan kami adalah patriot yang mencari martabat dan kedaulatan bangsa Irak. "

Seorang pejabat tinggi dengan Unit Mobilisasi Populer (PMU) Irak, yang lebih dikenal dengan nama Arab Hashd al-Sha'abi, telah sangat mengecam kehadiran militer AS di negaranya, mengatakan pengerahan seperti itu dimaksudkan untuk menjaga keamanan dan kepentingan rezim Israel."Ada keinginan nasional, yang menolak kehadiran pasukan asing di tanah Irak. Ada pembicaraan mengenai niat AS untuk menarik diri dari Irak, tetapi kami meragukannya, ”Qais al-Khazali, pemimpin Asa'ib Ahl al-Haq, yang merupakan bagian dari PMU, seperti dikutip oleh kantor berita Lebanon yang berbasis di Libanon. Situs web berita berbahasa Arab al-Ahed pada hari Senin.Dia menambahkan, “Kehadiran [militer] AS di Irak dimaksudkan untuk melindungi keamanan dan kepentingan rezim Israel. Kami juga bukan panglima perang yang haus darah, melainkan kami adalah patriot yang mencari martabat dan kedaulatan bangsa Irak. "“Jika penarikan [pasukan AS] tidak terjadi, penjajah asing harus tahu bahwa rakyat Irak tidak akan menerima kehadiran pasukannya. Amerika, yang akan membuka perundingan [tentang perluasan kehadiran mereka] pada bulan Juni, harus mengingat ulang tahun keseratus Revolusi Irak Besar tahun 1920 melawan pasukan Inggris, ”Khazali menambahkan.(IT/TGM)