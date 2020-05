Komandan IRGC: Era Kehadiran AS di Wilayah Berakhir

General Yadollah Javani, IRGC commander’s political deputy.jpg

IslamTimes - Seorang wakil komandan Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC) mengecam AS karena mengadakan latihan militer di Teluk Persia, mengatakan era kehadiran militer AS di wilayah itu mendekati akhir.

Berbicara kepada Tasnim pada hari Senin (25/5), wakil politik komandan IRGC, Jenderal Yadollah Javani, mengatakan jika orang Amerika menginginkan keamanan regional mereka harus meninggalkan wilayah tersebut."Negara-negara regional dapat menciptakan keamanan berkelanjutan di kawasan mereka sendiri melalui sinergi dan tanpa AS," katanya.AS mengadakan operasi pelatihan tembakan langsung di Teluk Persia, yang melibatkan helikopter tempur dan kelompok amfibi. Para pejabat AS memuji latihan yang sedang berlangsung itu sebagai kesempatan untuk menunjukkan apa yang mereka sebut sebagai "senjata luar biasa" dari senjata AS.Pejabat IRGC mengatakan, "Republik Islam sekarang menjadi kekuatan regional yang mapan dan berubah menjadi kekuatan global. Hari ini, AS tidak lagi sekuat masa lalu dan tidak bisa memaksakan kehendaknya pada orang lain."Para pejabat Iran telah berulang kali menegaskan bahwa Republik Islam tidak akan ragu untuk memperkuat kemampuan militernya, termasuk kekuatan misilnya, yang seluruhnya dimaksudkan untuk pertahanan, dan bahwa kemampuan pertahanan Iran tidak akan pernah dinegosiasikan.[IT/r]