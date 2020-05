Setelah AS Memperingatkan: Israel Menolak Proyek Desalinasi Besar Beijing untuk Perusahaan Lokal

Pipes bring sea water through the first stage of a desalination plant..JPG

IslamTimes - Washington dapat merayakan kemenangan dalam tarik-menariknya dengan Beijing setelah pemerintah Zionis Israel membatalkan kontrak besar, membangun fasilitas besar untuk membuat air asin dapat diminum, untuk perusahaan lokal daripada kepada penawar China.

Panel pemerintah memilih Teknologi IDE untuk membangun pabrik desalinasi besar sekitar 15 km selatan Tel Aviv. Tawaran perusahaan Zionis Israel dipilih daripada Hutchison Water, anak perusahaan pengolahan air dari konglomerat multinasional yang berbasis di Hong Kong. Kemenangan itu terjadi kurang dari dua minggu setelah Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengunjungi Zionis Israel dan menyuarakan keprihatinan tentang investasi China dalam infrastruktur lokal.Fasilitas baru akan dibangun di sebelah Pabrik Desalinasi Sorek yang ada dan diharapkan akan ditugaskan pada tahun 2023. Dijuluki "Sorek B," itu akan menghasilkan hingga 548.000 meter kubik air tawar per hari. Dikombinasikan dengan pabrik pertama berkapasitas 624.000 meter kubik per hari, situs ini akan menjadi salah satu operasi desalinasi terbesar di dunia.[IT/r]