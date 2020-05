Maduro Berterima Kasih Kepada Iran Yang Telah Mengirim Tanker Bahan Bakar Ke Venezuela

IslamTimes- Maduro juga mengkritik pemerintah AS yang telah mensabotase lebih dari setahun semua kapal dan impor pasokan untuk memproduksi bensin di Venezuela.

Presiden Venezuela Nicolas Maduro berterima kasih kepada Iran karena mengirim tiga kapal tanker minyak ke negaranya yang sangat membutuhkan energi dan terkena sanksi sambil mengecam AS karena mengganggu pengiriman bahan bakar internasional yang menuju ke negara Amerika Latin tersebut.Dalam pidatonya di Caracas, Maduro berterima kasih kepada Pemimpin Revolusi Islam Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, rakyat Iran dan pemerintah Presiden Hassan Rouhani atas "kesediaan mereka, solidaritas mereka, [dan] keberanian mereka, yang telah memungkinkan tiga kapal untuk datang. ke Venezuela dengan bensin dan pasokan untuk pemulihan kilang. "Maduro juga mengkritik pemerintah AS yang telah mensabotase lebih dari setahun semua kapal dan impor pasokan untuk memproduksi bensin di Venezuela.“[Pemerintah AS] telah menganiaya lebih dari satu tahun semua kapal, semua impor pasokan untuk memproduksi bensin di Venezuela. Semua kapal yang membawa bensin, ”ungkapnya."Venezuela dan rakyat dunia memiliki hak atas kebebasan ekonomi, kebebasan perdagangan, untuk membeli dan menjual semua yang kita butuhkan di dunia," tambahnya.Tiga kapal Iran yang membawa bahan bakar sejauh ini telah mencapai pantai-pantai Venezuela, dan dua kapal lainnya diperkirakan tiba pada 27 Mei dan 1 Juni, menurut sumber-sumber lokal.(IT/TGM)