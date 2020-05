Brian Hook: VOA Meningkatkan Upaya Anti-Iran untuk 'Mendukung' Rakyat Iran

Iranian protester holds a placard reading 'down with USA'.jpg

IslamTimes - Kantor berita Persia Voice of America yang didanai pemerintah AS harus "melakukan pekerjaan yang lebih baik" dengan liputan berita anti-Iran atau berisiko ditutup, demikian kata Perwakilan Khusus AS untuk Iran Brian Hook.

Dalam opsinya yang sarat ironi yang diterbitkan oleh New York Post pada hari Rabu (27/4), Hook menulis bahwa VOA Persia “perlu melakukan pekerjaan yang lebih baik untuk melawan disinformasi dan propaganda Iran.” Ini adalah prioritas bagi administrasi Trump yang hanya berusaha untuk "mendukung rakyat Iran" dengan "pelaporan yang benar."Namun VOA, dia marah, telah "gagal untuk mewakili Amerika ke Iran dengan konten berbasis fakta."Dengan kata lain, bahkan outlet propaganda yang didanai AS yang didirikan pada tahun 1942 untuk melayani "kepentingan jangka panjang Amerika Serikat" tidak terlalu ekstrem dalam pelaporan anti-Irannya seperti yang diinginkan oleh pemerintahan Trump.Hook melangkah lebih jauh dengan mengklaim warga Iran telah mengeluh bahwa outlet tersebut beroperasi kurang seperti Voice of America dan lebih seperti "Voice of the mullah."Hook menyampaikan serangkaian keluhan tentang VOA, yang menerima $ 17 juta dana wajib pajak tahun lalu, termasuk bahwa layanan tersebut menayangkan beberapa "dokumenter alam" selama protes anti-pemerintah yang dipicu November lalu oleh kenaikan harga bahan bakar.Tampaknya untuk memperkuat kasusnya, dia juga mengutip laporan Wall Street Journal 2013 di mana seorang karyawan VOA mengatakan outlet itu tidak akan menyiarkan kritik terhadap pemerintah Iran tanpa dia "diimbangi dengan perspektif Republik Islam." [IT/r]