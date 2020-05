IslamTimes- "Kabar baik tentang industri nuklir Republik Islam Iran sedang dalam proses," tambah AEOI.

Iran mengatakan kemajuan nuklirnya tidak akan terhambat oleh sanksi AS baru-baru ini terhadap dua ilmuwan nuklirnya.Dalam serangkaian tweet pada hari Jumat, Organisasi Tenaga Atom Iran (AEOI) mengutuk langkah pengambil keputusan Gedung Putih untuk menempatkan nama dua ilmuwan nuklir Iran dalam daftar sanksi baru AS.Keputusan itu menggambarkan "pendekatan bermusuhan" dari pemerintah AS, kata AEOI.Langkah-langkah semacam itu "tidak akan mengganggu kemauan dan tekad" bangsa Iran untuk mencapai tujuan negara yang jauh jangkauannya, tambahnya.Ia memperingatkan bahwa langkah-langkah seperti itu akan menghasilkan kemajuan lebih lanjut dari para peneliti Iran dan semakin melemahnya musuh-musuh Iran di arena global."Kabar baik tentang industri nuklir Republik Islam Iran sedang dalam proses," tambah AEOI.Komentar itu muncul sebagai reaksi terhadap tweet Sekretaris Negara AS Mike Pompeo tentang sanksi baru terhadap ilmuwan nuklir Iran.(IT/TGM)