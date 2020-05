Pengiriman Bensin Iran Ke Venezuela Merupakan 'Respons Kuat Terhadap Intimidasi AS

IslamTimes- "Kedatangan kapal tanker Iran, membawa bensin, ke Venezuela menunjukkan pesan otoritas dan martabat bangsa Iran kepada dunia," tambahnya.

Seorang anggota Parlemen Iran mengatakan bahwa pengiriman bensin Iran ke Venezuela adalah respon yang kuat dan menghancurkan terhadap kebijakan intimidasi dan pemaksaan AS.Kedatangan kapal-kapal Iran, yang mengangkut bensin, di Venezuela adalah tanggapan yang kuat terhadap tuntutan berlebihan dan petualangan Amerika Serikat, yang merusak gambaran kemegahan dan keperkasaan AS hancur, Mojtaba Zonnour, perwakilan Qom di Parlemen , lapor Mehr News Agency pada hari Jumat."Kedatangan kapal tanker Iran, membawa bensin, ke Venezuela menunjukkan pesan otoritas dan martabat bangsa Iran kepada dunia," tambahnya.Dia menegaskan, gerakan “non-agresi Amerika Serikat terhadap tanker minyak Iran bukan karena kesopanan mereka. AS tahu bahwa jika mereka menyerang dan mengganggu kepentingan negara-negara Iran, mereka harus membayar biaya yang lebih tinggi dan tidak dapat diperbaiki juga. "Dia menganggap langkah-langkah yang diambil oleh Republik Islam Iran dalam mengirimkan bahan bakar ke Venezuela sebagai meterai ketidakabsahan sanksi AS yang tidak adil dan ilegal.Iran telah mengirim lima tanker pengangkut bahan bakar ke Venezuela.Armada lima tanker berbendera Iran membawa 1,53 juta barel bensin dan komponen untuk membantu negara meringankan kelangkaan akut yang telah memaksa Venezuela menunggu berjam-jam dalam antrean di stasiun layanan bensin.(IT/TGM)