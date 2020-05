Laporan: Pentagon Menyiagakan Polisi Militer untuk Membantu Penanganan Kerusuhan Minneapolis

Protester in Minneapolis, Minnesota, US.JPG

IslamTimes - Pentagon berencana untuk mengirim polisi militer ke Minneapolis untuk membantu memulihkan ketertiban di kota itu, menurut laporan. Kota ini telah mengalami kerusuhan malam keempat.

Departemen Pertahanan telah memerintahkan unit-unit polisi militer yang bertugas aktif untuk bersiap-siap dikerahkan ke Minneapolis, yang telah menyaksikan kerusuhan yang dipicu oleh dugaan polisi yang membunuh seorang pria kulit hitam tak bersenjata, George Floyd.Personel tentara dari Fort Bragg di North Carolina dan Fort Drum di New York telah diperintahkan untuk siap ditempatkan dalam waktu empat jam jika dipanggil, Associated Press melaporkan.Tentara di Kansas dan Colorado telah diberitahu untuk siap dalam waktu 24 jam jika mereka diperintahkan ke Minneapolis.Peringatan itu diberlakukan pada hari Jumat (29/5), setelah Presiden AS Donald Trump meminta Menteri Pertahanan Mark Esper untuk merancang opsi militer untuk menangani kerusuhan di kota Minnesota.Sekitar 500 anggota Minnesota Garda Nasional sudah ada di kota. Pasukan telah menjaga petugas pemadam kebakaran saat mereka memadamkan api, dan juga berpartisipasi dalam membubarkan pengunjuk rasa.Kota-kota lain yang dilanda protes dan kerusuhan sudah mulai mengerahkan personil militer. Pada hari Sabtu, gubernur Georgia mengirim 500 anggota Garda Nasional negara bagian "untuk melindungi orang dan properti di Atlanta."[IT/r]