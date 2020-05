Protes Berkobar Di Seluruh AS Akibat Tindakan Rasis Dan Brutal Polisi AS

IslamTimes- Pembunuhan brutal Floyd telah membuat perbandingan dengan kematian Garner setelah ia ditahan dengan metode chokehold oleh seorang polisi kulit putih, meskipun berulang kali mengatakan kepada petugas, "Saya tidak bisa bernapas."

Protes massa atas pembunuhan oleh polisi terhadap warga Afrika-Amerika telah menyebar ke kota-kota di seluruh AS, beberapa jam setelah petugas kulit putih Minneapolis yang menekan lututnya ke leher George Floyd ketika ia memohon agar bisa bernafas ketika diborgol.Demonstrasi besar terjadi pada hari Jumat di kota-kota termasuk New York, Atlanta, Detroit, Denver, Houston dan Washington, DC, di tengah meluasnya kemarahan atas kematian Floyd dan warga kulit hitam Amerika lainnya di tangan polisi.Ribuan pengunjuk rasa menyerbu perimeter Barclays Center di kota New York Brooklyn. Polisi melakukan sejumlah penangkapan di demonstrasi besar-besaran itu, memasukkan demonstran yang diborgol ke dalam bus kota.Demonstrasi “Kita tidak bisa bernafas” (We can’t breathe) juga diadakan di Manhattan, wilayah terkaya di New York, ketika para demonstran didesak untuk membuat undang-undang yang melarang praktik “chokehold” polisi yang digunakan oleh seorang perwira polisi kota dalam kematian Eric Garner 2014, yang juga berkulit hitam. .Ada laporan juga terkait pembakaran bendera AS oleh demonstran di New York dan kota-kota lain.Pembunuhan brutal Floyd telah membuat perbandingan dengan kematian Garner setelah ia ditahan dengan metode chokehold oleh seorang polisi kulit putih, meskipun berulang kali mengatakan kepada petugas, "Saya tidak bisa bernapas."Di Washington, DC, protes di luar Gedung Putih sempat menyebabkan gedung itu dikunci. Diperkirakan 2.000 pengunjuk rasa bergerak ke Trump International Hotel dan berdemonstrasi di sana.Beberapa pengunjuk rasa mengatakan tweet Presiden Donald Trump yang mengatakan demonstran sebagai preman di Minneapolis. "Kami adalah manusia yang menginginkan keadilan bagi rakyat kami," kata Anzhane Laine.Sekelompok demonstran membakar bendera AS di Los Angeles, California. Dalam sebuah video di media sosial, seorang demonstran terlihat memegang bendera saat orang lain membakarnya.Demonstrasi di Atlanta, kota terbesar di Georgia, berubah menjadi kacau dan terkadang penuh kekerasan. Api membakar di pusat kota Atlanta dekat markas CNN. Para pengunjuk rasa juga membakar bendera Amerika di luar gedung CNN dan memecahkan kaca di dekat pintu masuk pusat.Ratusan warga di Detroit bergabung dengan "March Against Police Brutality." Banyak yang meneriakkan, "Tidak ada keadilan, tidak ada kedamaian." Beberapa membawa poster bertuliskan, "Akhiri kebrutalan polisi" dan "Aku tidak akan berhenti berteriak sampai semua orang bisa bernapas."Denver menyaksikan protes hari kedua pada Kamis malam setelah ratusan berpawai dengan damai melalui pusat kota menuntut keadilan bagi Floyd. Polisi Denver menembakkan gas air mata dan peluru karet untuk membubarkan kerumunan setelah mobil yang diparkir dirusak. Ada 13 penangkapan terkait protes tersebut.Ratusan demonstran berkumpul pada hari Jumat di Houston, Texas. Kerumunan meneriakkan, "Aku tidak bisa bernapas," dan "Tidak ada keadilan, tidak ada kedamaian."Ribuan pengunjuk rasa berbaris untuk malam keempat pada hari Jumat melalui pusat kota Minneapolis, kota terbesar di Minnesota, menentang jam malam jam 8 malam yang diberlakukan oleh walikota untuk mencoba membendung demonstrasi.Sekitar 500 demonstran bentrok Jumat malam dengan polisi anti huru hara di luar kantor polisi Third Precinct yang dibakar oleh para pemrotes malam sebelumnya.(IT/TGM)