Iran Akan Mengambil Langkah 'Legal Dan Praktis' Terhadap Pencabutan Keringanan Sanksi AS

Iran secara bulat mengutuk keputusan terbaru Amerika Serikat yang mengakhiri keringanan sanksi dalam perjanjian nuklir penting yang ditandatangani antara Republik Islam dan kekuatan dunia pada tahun 2015, bersumpah untuk mengambil langkah "praktis dan legal" untuk melawan dampak negatif dari langkah tersebut.Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran Abbas Mousavi pada hari Sabtu mengatakan langkah AS untuk mengakhiri keringanan sanksi untuk kerjasama nuklir internasional dengan Republik Islam adalah pelanggaran terang-terangan Resolusi 2231 Dewan Keamanan PBB, yang mendukung kesepakatan nuklir - secara resmi dikenal sebagai Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) - dan Piagam PBB.Dia mengatakan bahwa Republik Islam Iran akan memonitor secara dekat dampak teknis dan politik dari langkah ini dan "akan mengambil langkah-langkah praktis dan hukum yang diperlukan jika itu berdampak buruk pada hak nuklir Iran yang diakui dalam dokumen internasional dan surat JCPOA," ungkapnya."Langkah ini mengabaikan hak inheren Republik Islam Iran dan mengganggu ketertiban umum internasional," kata juru bicara Iran.Sekretaris Negara AS Hawkish, Mike Pompeo mengatakan pada hari Rabu bahwa Washington telah mengakhiri keringanan sanksi terakhir yang tersisa di JCPOA.Duta Besar Iran untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa Majid Takht Ravanchi mengatakan pada hari Kamis bahwa AS telah menghancurkan sarana retensi terakhir JCPOA dengan mengakhiri pengabaian sanksi yang melarang kerjasama nuklir dengan Teheran.(IT/TGM)