Iran: Alih-alih Menggunakan 'Anjing Ganas', AS Harus Mendengarkan Rakyatnya

Iran telah mengkritik tindakan keras Washington terhadap protes terhadap rasisme dan kebrutalan polisi, dengan mengatakan alih-alih menggunakan 'anjing ganas dan senjata', pemerintah AS harus mendengarkan rakyat dan mengubah kebijakannya yang rusak dan merusak.Dalam sebuah Tweet pada hari Minggu, Kementerian Luar Negeri Iran menyinggung fakta bahwa masalah saat ini di Amerika Serikat, termasuk krisis yang diciptakan sendiri setelah wabah COVID-19, berasal dari kegagalan administrasi Presiden Donald Trump untuk menepati janjinya. dan Trump harus berhenti membuang-buang uang untuk petualangan asing.Gagal menepati janjinya untuk menghentikan pemborosan uang dan petualangannya & terlibat dalam krisis Covid19 yang dibuatnya sendiri, rezim AS sekarang mempekerjakan tentara, 'anjing ganas & senjata brutal' untuk mengintimidasi para pengunjuk rasa. Sebagai gantinya, AS harus mendengarkan warganya & mengubah kebijakannya yang rusak."Rezim AS sekarang menggunakan tentara, 'anjing ganas & senjata' untuk mengintimidasi para pemrotes," tambah kementerian itu.Presiden AS Donald Trump mengatakan para demonstran yang memprotes kematian seorang pria kulit hitam dalam tahanan polisi akan "disambut dengan anjing-anjing yang paling ganas, dan senjata yang paling brutal" seandainya mereka melanggar pagar Gedung Putih.(IT/TGM)