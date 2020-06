'Ini Perang': Maduro Janji Akan Menaikkan Harga Bahan Bakar

Venezuelan President Nicolas Maduro.jpg

IslamTimes - Presiden Venezuela Nicolas Maduro telah mengumumkan bahwa harga bahan bakar akan naik di negara itu mulai 1 Juni, dengan bensin akan dijual dengan harga 5.000 bolivar (2,5 sen AS) per liter di pompa bensin nasional.

Ini akan mencakup 200 stasiun yang akan menjual bahan bakar premium setara dengan 50 sen AS per liter, dan bensin akan dibatasi hingga 120 liter (30 galon) per bulan untuk setiap kendaraan, menurut Maduro."Ini adalah perang, saudara-saudara sebangsa saya yang mendengarkan saya, perang brutal," kata presiden Venezuela itu dalam pidatonya kepada negara itu pada hari Sabtu (30/5), seraya menambahkan bahwa AS sedang "menganiaya setiap perusahaan yang membawa setetes bensin ke Venezuela ”Dia juga mengatakan bahwa Venezuela harus membebankan harga internasional untuk bensin "lebih cepat daripada nanti, untuk mencegahnya dicuri dari Kolombia dan Karibia".“Itu seharusnya tidak diputuskan atau dilakukan dengan sembarangan. Itu harus dilakukan melalui perencanaan dan strategi ”, Maduro menunjukkan.Menteri Perminyakan Tareck El Aissami, pada bagiannya, berjanji bahwa bahan bakar diesel, yang sangat penting bagi industri dan pembangkit listrik, masih akan disubsidi "100%".Pernyataan tersebut mengikuti pengumuman Maduro pada hari Kamis bahwa dia telah menunjuk tim spesialis dari pemerintah untuk mengimplementasikan rencana distribusi gas di negara itu dan meninjau harga bahan bakar impor di pasar domestik, yang telah menjadi salah satu yang terendah di dunia karena subsidi pemerintah.“Kami membeli bensin di luar negeri, dari Iran dan negara-negara lain, dengan dolar. Banyak orang menyarankan, dan saya setuju bensin harus diisi. Saya akan mengirim tim konsultan dan spesialis khusus untuk menilai biaya bensin. Itu akan ditetapkan dalam rencana dan regulasi normalisasi, dan saya meminta dukungan dan pengertian dari Venezuela ”, kata Maduro dalam pidato yang disiarkan oleh saluran VTV.[IT/r]