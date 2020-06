‘Leher Siapa?’ Ratusan Orang Berkumpul di London dan Berlin Mendukung Protes Kematian George Floyd di AS

A man kneels in front of police officers during a protest near the US Embassy in London.JPG

IslamTimes - Protes atas kematian George Floyd telah menjadi internasional, dengan ratusan orang turun ke jalan di London dan Berlin untuk mengecam kebrutalan polisi yang merajalela di AS.

Nyanyian "Tanpa keadilan, tanpa kedamaian" terdengar di ibu kota Inggris pada hari Minggu (31/5) ketika para demonstran berbaris menuju kedutaan AS di London. Beberapa berhenti di Lapangan Trafalgar dan berlutut, meniru gerakan bintang NFL Colin Kaepernick."Sangat kuat bahwa orang keluar dan tidak hanya duduk. Ini bukan hanya masalah hitam, itu adalah masalah manusia," kata seorang pemrotes bernama Scott kepada agensi video RT Ruptly.Namun, aksi di London jauh lebih tidak kejam daripada di AS. Polisi Metropolitan melakukan lima penangkapan, dengan dua orang ditahan karena menyerang para petugas, dan tiga lainnya - karena melanggar pedoman kuncian Covid-19.Di ibukota Jerman, kerumunan pengunjuk rasa juga berkumpul di luar kedutaan AS. Mereka memegang tanda yang berbunyi: "Keadilan untuk George Floyd," "Mari kita bernafas" dan "Siapa yang paling dekat.""Saya berjanji bahwa masa depan bayi hitam yang cantik saya tidak akan mati karena saya tidak melakukan cukup, karena saya menghabiskan lebih banyak waktu menangis dan mengeluh dan memposting daripada saya mengambil tindakan nyata," kata salah satu pembicara Berlin melalui megafon.George Floyd, warga Houston berusia 46 tahun, meninggal pada 25 Mei saat penangkapan polisi di Minneapolis. Rekaman yang mengganggu yang difilmkan oleh para pengamat menunjukkan seorang petugas menjejakkan lututnya di leher lelaki kulit hitam itu sambil mengabaikan permohonannya dan juga para saksi yang menonton.Menjelang penangkapan brutal, Floyd diduga mencoba menggunakan uang kertas palsu senilai $ 20 di sebuah toko grosir, dan polisi mengatakan dia menolak diborgol ketika ditahan. Tetapi bagi jutaan orang yang melihat video di berita dan di media sosial, ini hampir tidak membenarkan tindakan polisi. Ribuan orang turun ke jalan-jalan di AS di kota-kota seperti Minneapolis, New York, Atlanta, Portland, Chicago dan banyak lainnya.[IT/r]Video: https://www.rt.com/news/490343-london-berlin-floyd-protest/