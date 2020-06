Pasukan Israel Melatih Polisi AS Dalam Skala Besar

IslamTimes- Dikatakan, polisi, militer, dan dinas intelijen Israel telah memberikan pelatihan kepada pasukan Amerika terkait masalah-masalah seperti "kontrol massa, penggunaan kekuatan, dan pengawasan."

Amnesty International telah mengungkapkan bagaimana pasukan polisi dari bentangan luas Amerika Serikat secara mengejutkan telah menerima pelatihan dari pasukan dan layanan Israel, memperingatkan bahwa kekerasan yang dilakukan oleh penegak hukum Amerika telah datang untuk mengimbangi kebrutalan Israel.Kelompok hak asasi yang berbasis di Inggris mengatakan anggota polisi Amerika telah melakukan perjalanan ke wilayah pendudukan untuk menerima pelatihan atau telah dilatih di Amerika Serikat oleh pasukan Israel.Dikatakan, polisi, militer, dan dinas intelijen Israel telah memberikan pelatihan kepada pasukan Amerika terkait masalah-masalah seperti "kontrol massa, penggunaan kekuatan, dan pengawasan."Israel juga melatih "pejabat penegak hukum Baltimore, bersama dengan ratusan lainnya dari Florida, New Jersey, Pennsylvania, Arizona, Arizona, Connecticut, New York, Massachusetts, Carolina Utara, Georgia, negara bagian Washington serta kepolisian DC Capitol. ”Selain mereka yang bepergian ke wilayah pendudukan, "ribuan lainnya telah menerima pelatihan dari para pejabat Israel di AS," kata Amnesty.Pelatihan ini didanai oleh pembayar pajak atau didanai secara pribadi sejak tahun 2002 oleh organisasi internasional sayap kanan Yahudi Anti-Defamation League, Proyek Interchange Komite Yahudi Amerika yang mengatur kunjungan ke wilayah pendudukan oleh orang Amerika, dan think tank yang berbasis di Washington, Institut Yahudi untuk Urusan Keamanan Nasional Amerika, badan hak asasi melaporkan.Amnesty memperingatkan bahwa pelanggaran polisi AS kini telah menjadi "pelanggaran paralel oleh pejabat militer, keamanan dan polisi Israel."(IT/TGM)